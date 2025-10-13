Hindustan Hindi News
इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से एक और राहत, ज़मीन कब्जा मामले पर कार्यवाही पर रोक

कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जमीन कब्जे के मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। 

Yogesh Yadav प्रयागराज, विधि संवाददाताMon, 13 Oct 2025 08:54 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद पिछले दिनों बाहर आए कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को एक और राहत मिल गई है। इरफान सोलंकी के खिलाफ जमीन पर कब्जे और रंगदारी के मुकदमे में राहत देते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने इरफ़ान सोलंकी की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को दिया है। कानपुर नगर के जाजमऊ थानाक्षेत्र के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इरफान सोलंकी के साथ ही बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ भी मारपीट, रंगदारी, धमकी समेत सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोप था कि जाजमऊ स्थित आराजी संख्या 963 पर विधायक इरफान सोलंकी, हाजी वसी, कमर आलम और शाहिद लारी ने जबरन कब्जा कर लिया। डीएम से शिकायत पर लेखपाल ने जांच की और पुलिस द्वारा जमीन कब्जा मुक्त कराने की बात भी लिखी। आरोप है कि जब इन लोगों ने शिकायतकर्ता की जमीन पर कब्जा किया था तो दर्शाया कि आराजी संख्या 48 की जमीन का हिस्सा है। वादी ने आराजी संख्या 48 के संबंध में जानकारी की तो पता चला कि यह जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण के नाम है।

विमल का आरोप है कि इस दौरान एक और फर्जीवाड़ा सामने आया कि सभी आरोपियों द्वारा केडीए की जमीन हाईकोर्ट के ऐसे आदेश को दिखाकर बेची जा रही है, जिसमें कहीं भी आराजी संख्या 48 का जिक्र न होकर सिर्फ प्लाट नंबर 247, 48 का जिक्र था। इन लोगों ने केडीए के अधिकारियों से साठगांठ कर ऐसा आरटीआई का पत्र प्राप्त किया था जिसमें लिखा था कि केडीए यह मुकदमा हार चुका है लेकिन नीचे यह भी लिखा है कि जो मुकदमा केडीए हारा है, उसकी कोई जानकारी केडीए में उपलब्ध नहीं थी।

पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने जिस जमीन को अपना बताकर विधायक पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, वह जमीन उसकी है ही नहीं। उसका जमीन के मूल मलिक के साथ दीवानी मुकदमा चल रहा है। राजनीतिक रंजिश के कारण इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इरफान सोलंकी के खिलाफ लंबित मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।