जेल से बाहर आने से पहले इरफान सोलंकी की मुश्किलें फिर बढ़ीं, मिला ईडी का नोटिस

पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है हालांकि अभी वह रिहा नहीं हुए हैं। इससे पहले ही ईडी ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईडी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को नोटिस जारी कर सोमवार के लिए तलब किया था। हालांकि इस मामले में दो लोग अपना पक्ष रखने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लखनऊ पहुंचे। यहां उन्हें अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर का समय दिया गया है।