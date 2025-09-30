जेल से बाहर आने से पहले इरफान सोलंकी की मुश्किलें फिर बढ़ीं, मिला ईडी का नोटिस
करीब दो हजार पेज के बताए जा रहे इस वाद में मनी लाॅड्रिंग, बांग्लादेशी को फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने, अवैध संपत्तियां बनाने समेत कई आरोप हैं। नोटिस जारी कर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, डॉ. रिजवान मोहम्मद, मन्नू रहमान, मो. वशी खान और कमर आलम को अपना पक्ष रखने के लिए 29 सितंबर को तलब किया था।
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है हालांकि अभी वह रिहा नहीं हुए हैं। इससे पहले ही ईडी ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईडी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को नोटिस जारी कर सोमवार के लिए तलब किया था। हालांकि इस मामले में दो लोग अपना पक्ष रखने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लखनऊ पहुंचे। यहां उन्हें अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर का समय दिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2024 में इरफान सोलंकी के पांच ठिकानों पर छापा मारा था। जिसमें जांच टीम को अहम दस्तावेज हासिल मिले थे। इस दौरान 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, संदिग्ध लेनदेन और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के आरोपों के तहत की गई थी। इसी मामले में ईडी के ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय के कंप्लेंट असिस्टेंट डायरेक्टर प्रताप सिंह ने सात अगस्त 2025 को वाद दाखिल किया था।