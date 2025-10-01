बेगम को विधायक बनाने का शुक्रिया, तड़के 3 बजे कानपुर पहुंचे इरफान सोलंकी; कहा-थैंक यू

इरफान सोलंकी ने अपनी रिहाई के बाद पहली प्रतिक्रिया में कहा कि अल्लाहताला का शुक्र है कि वह 34 महीने बाद रिहा हुए हैं। सीसामऊ और कानपुर की अवाम का बेहद आभार है कि संकट की घड़ी में उन्होंने सोलंकी परिवार का साथ दिया और मेरी बेगम नसीम सोलंकी को विधायक बनाया।

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मंगलवार शाम को महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद परिवार के साथ देर रात तीन बजे जाजमऊ स्थित अपने घर पहुंचे। इरफान सोलंकी खुद कार चलाकर और आगे की सीट पर पत्नी और विधायक नसीम सोलंकी को लेकर कानपुर आए। उनसे मिलकर मुबारकबाद देने वालों की देर रात तक उनके घर में जमघट रही। इरफान सोलंकी ने कोर्ट से जमानत मिलने पर हुई अपनी रिहाई के बाद पहली प्रतिक्रिया में कहा कि अल्लाहताला का शुक्र है कि वह 34 महीने बाद रिहा हुए हैं। सीसामऊ और कानपुर की अवाम का बेहद आभार है कि संकट की घड़ी में उन्होंने सोलंकी परिवार का साथ दिया और मेरी बेगम नसीम सोलंकी को विधायक बनाया।

इरफान सोलंकी ने कहा कि हमने और हमारे परिवार ने संघर्ष किया और अल्लाहताला के घर में देर है अंधेर नहीं। अल्लाहताला सब्र करने वालों के साथ है, यह साबित हो गया है। लगभग तीन साल बाद पत्नी और अपने तीनों बच्चों से एक साथ मिला हूं, भावुक हूं और इसे शब्दों में बयां कर पाना कुछ मुश्किल है। मेरी गैरमौजूदगी में मेरी मां-पत्नी, बच्चों और परिजनों का ख्याल रखने और साथ देने वालों का जीवन भर ऋणि रहूंगा। सीसामऊ की जनता ने यह साबित कर दिया है कि वह सोलंकी परिवार के साथ हमेशा रही है और रहेगी। सभी मतदाताओं का आभार कि उन्होंने नसीम को विधायक बनाया है। अदालत से इंसाफ मिला है और आगे भी मिलने की उम्मीद है।

ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर दूंगा हाजिरी : हाजी इरफान सोलंकी ने कहा कि हर मुबारक मौके पर हम अजमेर जाकर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर हाजिरी देते हैं। जब भी जीते अल्लाह का शुक्र अदा किया और ख्वाजा के दर पर हाजिर हुआ। नसीम भी गई थीं। अब रिहा होने के बाद इंशाअल्लाह एक सप्ताह के भीतर अजमेर जाऊंगा और सभी क्षेत्रवासियों और शहरवासियों के लिए दुआ करूंगा। इरफान की रिहाई के बाद महाराजगंज से कानपुर आते समय उनके एक्स हैंडल से एक तस्वीर भी पोस्ट की गई, जिसमें वह पत्नी और तीनों बच्चे बेट मुस्तफा सोलंकी, बेटी जारा और जाबिया के साथ कार में बैठे हैं। इसमें लिखा है कि ‘स्वागत नहीं करोगे हमारा’।

रंगदारी छह दिसंबर 2022 को थाना जाजमऊ में अनवरगंज निवासी अकील ने इरफान सोलंकी, रिजवान, भोलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि इन लोगों ने उससे 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी।

सरकारी काम में बाधा 26 दिसंबर 2022 को थाना ग्वालटोली में इंस्पेक्टर जैनेंद्र सिंह तोमर ने इरफान समेत अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस अफसर से बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कोरोना अधिनियम उल्लंघन 15 जनवरी 2022 को अनवरगंज में दरोगा मो. हसन जैदी ने इरफान व अन्य पर कोरोना अधिनियम व आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

बलवा और धमकी 26 दिसंबर 2022 को मो. नसीफ आरिफ ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व अन्य लोगों पर यर जान से मारने की धमकी देने और बलवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।