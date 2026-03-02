Hindustan Hindi News
ईरानी नेता खामेनेई की मौत से यूपी में मातम, कानपुर में तीन दिन शोक मनाएगा शिया समुदाय

Mar 02, 2026 12:14 pm ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अमेरिकी-इजरायली हमले में मौत के बाद यूपी के मुस्लिम समाज में विशेषकर शिया समुदाय में गम ओ गुस्से की लहर दौड़ गई। कानपुर में शिया हजरात ने ईरानी नेता को शहीद करार देते हुए तीन दिन के शोक का ऐलान किया है।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की अमेरिकी-इजरायली हमले में मौत के बाद यूपी समेत कई जिलों के मुस्लिम समाज में विशेषकर शिया समुदाय में गम ओ गुस्से की लहर दौड़ गई। कानपुर में शिया हजरात ने मजलिसें कर ईरानी नेता को शहीद करार देते हुए तीन दिन के शोक का ऐलान किया। वहीं, सुन्नी उलमा ने घटना पर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई।

सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर सामने आने के बाद कानपुर के ग्वालटोली, पटकापुर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में लोग खुले में एकत्रित होने लगे और सभी इस खबर की सच्चाई जानने में जुट गए। जब खबर कन्फर्म हुई तो चेहरों परअफसोस और नाराजगी दिखाई दी। कुछ समय के बाद क्षेत्र के ज्यादातर लोग काले कपड़ों में दिखाई दिए। खास बात यह भी है कि तमाम मजलिसें बेहद खामोशी से की गईं। इफ्तार के वक्त भी सादगी दिखाई दी। मिठाई आदि से परहेज किया गया।

जूही स्थित शिया जामा मस्जिद में मजलिस हुई जहां उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। शिया उलमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना नसीम अब्बास ने कहा की अली खामेनेई ने अपनी पूरी जिंदगी मजलूमों की हिमायत और जालिम ताकतों से लोहा लेने में गुज़ार दी। बोर्ड के महासचिव मौलाना अलमदार हुसैन ने कहा कि अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर तीन दिनों का शोक मनाया जाएगा। मौलाना ने कहा कि खामेनेई ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया। जमीअत उलमा ए हिंद के प्रदेश प्रदेश महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासिमी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को हत्या करार देते हुए इसकी निंदा की।

सऊदी गए फ्लाइट्स कैंसल होने से फंसे

ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ईरान के हमलों से सबसे ज्यादा असर उमरा (विशेष धार्मिक यात्रा) पर गए जायरीन पर पड़ा है। फिलहाल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। सऊदी में उमरा कर रहे लोगों ने हज खुद्दाम हाजी सरदार अहमद को बताया है कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और यहां किसी तरह की कोई अफरातफरी नहीं है। फ्लाइट्स बंद हो गई, जिसके मैसेज एयरलाइंस की तरफ से आए हैं। फिलहाल यहां किसी तरह की परेशानी नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

