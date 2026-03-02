ईरानी नेता खामेनेई की मौत से यूपी में मातम, कानपुर में तीन दिन शोक मनाएगा शिया समुदाय

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अमेरिकी-इजरायली हमले में मौत के बाद यूपी के मुस्लिम समाज में विशेषकर शिया समुदाय में गम ओ गुस्से की लहर दौड़ गई। कानपुर में शिया हजरात ने ईरानी नेता को शहीद करार देते हुए तीन दिन के शोक का ऐलान किया है।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की अमेरिकी-इजरायली हमले में मौत के बाद यूपी समेत कई जिलों के मुस्लिम समाज में विशेषकर शिया समुदाय में गम ओ गुस्से की लहर दौड़ गई। कानपुर में शिया हजरात ने मजलिसें कर ईरानी नेता को शहीद करार देते हुए तीन दिन के शोक का ऐलान किया। वहीं, सुन्नी उलमा ने घटना पर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई।

सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर सामने आने के बाद कानपुर के ग्वालटोली, पटकापुर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में लोग खुले में एकत्रित होने लगे और सभी इस खबर की सच्चाई जानने में जुट गए। जब खबर कन्फर्म हुई तो चेहरों परअफसोस और नाराजगी दिखाई दी। कुछ समय के बाद क्षेत्र के ज्यादातर लोग काले कपड़ों में दिखाई दिए। खास बात यह भी है कि तमाम मजलिसें बेहद खामोशी से की गईं। इफ्तार के वक्त भी सादगी दिखाई दी। मिठाई आदि से परहेज किया गया।

जूही स्थित शिया जामा मस्जिद में मजलिस हुई जहां उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। शिया उलमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना नसीम अब्बास ने कहा की अली खामेनेई ने अपनी पूरी जिंदगी मजलूमों की हिमायत और जालिम ताकतों से लोहा लेने में गुज़ार दी। बोर्ड के महासचिव मौलाना अलमदार हुसैन ने कहा कि अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत पर तीन दिनों का शोक मनाया जाएगा। मौलाना ने कहा कि खामेनेई ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया। जमीअत उलमा ए हिंद के प्रदेश प्रदेश महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासिमी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को हत्या करार देते हुए इसकी निंदा की।