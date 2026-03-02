Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान का आगरा से खास कनेक्शन,नूर उल्लाह शुस्तरी की मजार पर उमड़ता है शियाओं का मरकज

Mar 02, 2026 11:50 am ISTPawan Kumar Sharma आगरा
share Share
Follow Us on

ईरान का आगरा से गहरा नाता रहा है। इसी वजह से ईरान से शिया समुदाय के लोग आगरा शहीद-ए-सालिस काजी नूर उल्लाह शुस्तरी की मजार पर हाजिरी लगाते हैं। यह दुनिया में शिया समुदाय के सबसे बड़े मरकजों में से एक है।

ईरान का आगरा से खास कनेक्शन,नूर उल्लाह शुस्तरी की मजार पर उमड़ता है शियाओं का मरकज

ईरान-इजराइल-अमेरिका जंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। इसके बाद ईरान ने हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान का आगरा से गहरा नाता रहा है। इसी वजह से ईरान से शिया समुदाय के लोग आगरा आकर न्यू आगरा स्थित शहीद-ए-सालिस काजी नूर उल्लाह शुस्तरी की मजार पर हाजिरी लगाते हैं। यह दुनिया में शिया समुदाय के सबसे बड़े मरकजों में से एक है। नूर उल्लाह शुस्तरी अकबर के दौर में ईरान से आए और चीफ जस्टिस बने। जहांगीर के दौर में उन्हें शहीद कर दिया गया।

न्यू आगरा पुलिस थाने के सामने एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसका लाल रंग का मुगलकालीन गेट है। गेट के अंदर बड़ी दरगाह है। इसी दरगाह में शहीद-ए-सालिस काजी नूर उल्लाह शुस्तरी की मजार है, जो शिया समुदाय के लिए अहमियत रखती है। इस मजार-ए-मुबारक पर हाजिरी लगाने को देश और दुनिया से अकीदतमंद आते हैं। नूर उल्लाह की पैदाइश ईरान के शुस्तर शहर में हुई थी। 35 साल की उम्र में वे हिंदुस्तान आए। 26 साल तक अकबर के दरबार में चीफ जस्टिस के रूप में सेवा दी। 63 साल की उम्र में उन्हें शहीद कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:खामेनेई का बाराबंकी से कनेक्शन, छोटे से गांव से जुड़ा है सुप्रीम लीडर का इतिहास

जहांगीर ने करवाया शहीद

किताब शहीद-ए-सालिस रहमतुल्लाह के अनुसार काजी नूर उल्लाह शुस्तरी (1549-1610) मुगल बादशाह अकबर के दौर में लाहौर और आगरा के काजी-उल-कुज्जात थे। जहांगीर के शासनकाल में उन्हें आगरा में शहीद कर दिया गया। उन्हें न्यू आगरा स्थित स्थान पर दफनाया गया, जिसे आज मजार शहीद-ए-सालिस काजी नूर उल्लाह शुस्तरी के नाम से जाना जाता है। 1188 हिजरी में सैयद मंसूर निशापूरी ने मजार का निर्माण कराया। यह स्थान आज बड़ा मरकज है, जहां शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के लोग आते हैं। साल भर यहां धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। हर साल उनकी शहादत पर विशेष आयोजन होता है।

काजी नूर उल्लाह ने 140 से ज्यादा किताबें लिखीं

दरगाह परिसर में मजार के अलावा एक मस्जिद भी है, जहां नमाज अदा की जाती है। देश-विदेश के जायरीन यहां आते हैं। परिसर में ठहरने की व्यवस्था भी है। काजी नूर उल्लाह शुस्तरी ने 140 से अधिक किताबें लिखीं, जो देश और दुनिया में पढ़ी जाती हैं।

ये भी पढ़ें:जो खामेनेई को नहीं बचा पाए वो बाबरी की बात करते हैं; संगीत सोम का विवादित बयान

कानपुर में खामेनेई की मौत पर तीन दिन का शोक

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की अमेरिकी-इजरायली हमले में मौत के बाद शहर के मुस्लिम समाज में विशेषकर शिया समुदाय में गम ओ गुस्से की लहर दौड़ गई। कानपुर में शिया हजरात ने मजलिसें कर ईरानी नेता को शहीद करार देते हुए तीन दिन के शोक का ऐलान किया। वहीं, सुन्नी उलमा ने घटना पर अमेरिका-इजरायल के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Agra Agra News Agra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |