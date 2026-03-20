Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान-इजरायल जंग का असर स्टेशनरी तक पहुंचा; पेन की थोक कीमतों में इजाफा, PVC रोल भी मंहगा

Mar 20, 2026 04:43 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, फिरोजाबाद
share

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच पीवीसी रोल की कीमतों में 25 से 30 फीसद का इजाफा हुआ है, जो सीधे ग्राहकों पर असर डाल रहा है। पीवीसी रोल कवर चढ़ाने के काम में आता है। इसकी कीमत में 25 से 30 रुपये का इजाफा हुआ है। 30-32 रुपये में मिलने वाला पीवीसी रोल 36 से 38 रुपये में मिल रहा है।

ईरान-इजरायल जंग का असर स्टेशनरी तक पहुंचा; पेन की थोक कीमतों में इजाफा, PVC रोल भी मंहगा

ईरान-इजरायल जंग का असर अब स्टेशनरी की दुकानों तक भी पहुंच गया है। फिरोजाबाद में प्लास्टिक प्रयोग होने वाले पदार्थों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि यह इजाफा अभी सिर्फ थोक की दुकानों तक सिमटा हुआ है। इससे थोक दुकानदारों के साथ में फुटकर विक्रेताओं का प्रॉफिट घटा है, लेकिन इस महंगाई का असर अभी छात्र-छात्राओं या अन्य उपभोक्ता की जेब पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीवीसी रोल की कीमतों में 25 से 30 फीसद का इजाफा है, जो सीधे ग्राहकों पर असर डाल रहा है।

पीवीसी रोल की कीमतें बढ़ीं

पीवीसी रोल कवर चढ़ाने के काम में आता है। इसकी कीमत में 25 से 30 रुपये का इजाफा हुआ है। 30-32 रुपये में मिलने वाला पीवीसी रोल 36 से 38 रुपये में मिल रहा है तो इसके साथ में कई कंपनियों ने इस महंगाई को दूसरी तरह से बढ़ाया है। कई कंपनियों ने पीवीसी रोल की कीमत नहीं बढ़ाई है, लेकिन आठ मीटर के रोल की लंबाई को घटा कर साढ़े छह मीटर कर दिया है। इससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है तो इस स्थिति में दुकानदार भी परेशान है। कई बार जब ग्राहक पीवीसी रोल को ले जाते हैं तो वह रोल छोटा निकलने की शिकायत करते हैं। इसलिए कई दुकानदार पहले ही बता देते हैं कि इस रोल में इतनी लंबाई का ही रोल निकल रहा है।

ये भी पढ़ें:बुकिंग के 15 दिन बाद भी नहीं मिल रहा LPG सिलेंडर; कानपुर के लोगों ने बताई आपबीती
ये भी पढ़ें:LPG Crisis: गैस सिलेंडर घर पहुंचा नहीं, कागज में 20 से 25 बार हो गई डिलिवरी

प्लास्टिक दाना की किल्लत

वहीं दूसरी तरफ देखें तो प्लास्टिक दाना की किल्लत से पैनों की कीमत में इजाफा हुआ है। हालांकि पैन की कीमत में होने वाले इजाफे का असर अभी बाजार में नहीं है। थोक एवं फुटकर दुकानदारों का मुनाफा जरूर कम हो गया है। पैन के एक-एक डिब्बे पर 10 से 20 रुपये तक बढ़ा गए हैं। इस स्थिति में दुकानदारों को मिलने वाले पैन की कीमत बढ़ गई है तो बाजार में बिक्री की रेट उतनी ही होने से दुकानदार उसको पुरानी रेट पर ही बेचने के लिए मजबूर हैं।

हर पेन पर 30 से 50 पैसे का नुकसान

फुटकर दुकानदारों की मानें तो हर पेन की कीमत बढ़ गई है। पहले दस रुपये की बिक्री वाला जो पेन सात रुपये में मिल जाता था। अब वह साढ़े सात रुपये का मिल रहा है तो यही स्थिति पांच रुपये एवं तीन रुपये वाले पेन की है। दुकानदार आलोक शर्मा कहते हैं कि प्रति डिब्बे पर कीमतें बढ़ी हैं। ज्योमेट्री बॉक्स के साथ में स्केच की भी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इनकी बिक्री रेट उतनी ही है। इस स्थिति में दुकानदारों का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है।

ये भी पढ़ें:LPG के बाद PNG ने बढ़ाईं मुश्किलें, गेल ने उद्योग और कामर्शियल का कोटा घटाया

प्लास्टिक की फाइल हो सकती है महंगी

प्लास्टिक की फाइल आने वाले दिनों में महंगी हो सकती है। अलग-अलग प्रकार की फाइल की रेट अलग-अलग है। बताया जा रहा है कि एक दर्जन फाइल की कीमत में भी पांच से छह रुपये का इजाफा हुआ है। इससे दुकानदारों ने अभी तो रेट नहीं बढ़ाई है, लेकिन आने वाले वक्त में रेट बढ़ सकती है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Firozabad News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |