ईरान-इजरायल जंग का असर स्टेशनरी तक पहुंचा; पेन की थोक कीमतों में इजाफा, PVC रोल भी मंहगा

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच पीवीसी रोल की कीमतों में 25 से 30 फीसद का इजाफा हुआ है, जो सीधे ग्राहकों पर असर डाल रहा है। पीवीसी रोल कवर चढ़ाने के काम में आता है। इसकी कीमत में 25 से 30 रुपये का इजाफा हुआ है। 30-32 रुपये में मिलने वाला पीवीसी रोल 36 से 38 रुपये में मिल रहा है।

ईरान-इजरायल जंग का असर अब स्टेशनरी की दुकानों तक भी पहुंच गया है। फिरोजाबाद में प्लास्टिक प्रयोग होने वाले पदार्थों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि यह इजाफा अभी सिर्फ थोक की दुकानों तक सिमटा हुआ है। इससे थोक दुकानदारों के साथ में फुटकर विक्रेताओं का प्रॉफिट घटा है, लेकिन इस महंगाई का असर अभी छात्र-छात्राओं या अन्य उपभोक्ता की जेब पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पीवीसी रोल की कीमतों में 25 से 30 फीसद का इजाफा है, जो सीधे ग्राहकों पर असर डाल रहा है।

पीवीसी रोल की कीमतें बढ़ीं पीवीसी रोल कवर चढ़ाने के काम में आता है। इसकी कीमत में 25 से 30 रुपये का इजाफा हुआ है। 30-32 रुपये में मिलने वाला पीवीसी रोल 36 से 38 रुपये में मिल रहा है तो इसके साथ में कई कंपनियों ने इस महंगाई को दूसरी तरह से बढ़ाया है। कई कंपनियों ने पीवीसी रोल की कीमत नहीं बढ़ाई है, लेकिन आठ मीटर के रोल की लंबाई को घटा कर साढ़े छह मीटर कर दिया है। इससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है तो इस स्थिति में दुकानदार भी परेशान है। कई बार जब ग्राहक पीवीसी रोल को ले जाते हैं तो वह रोल छोटा निकलने की शिकायत करते हैं। इसलिए कई दुकानदार पहले ही बता देते हैं कि इस रोल में इतनी लंबाई का ही रोल निकल रहा है।

प्लास्टिक दाना की किल्लत वहीं दूसरी तरफ देखें तो प्लास्टिक दाना की किल्लत से पैनों की कीमत में इजाफा हुआ है। हालांकि पैन की कीमत में होने वाले इजाफे का असर अभी बाजार में नहीं है। थोक एवं फुटकर दुकानदारों का मुनाफा जरूर कम हो गया है। पैन के एक-एक डिब्बे पर 10 से 20 रुपये तक बढ़ा गए हैं। इस स्थिति में दुकानदारों को मिलने वाले पैन की कीमत बढ़ गई है तो बाजार में बिक्री की रेट उतनी ही होने से दुकानदार उसको पुरानी रेट पर ही बेचने के लिए मजबूर हैं।

हर पेन पर 30 से 50 पैसे का नुकसान फुटकर दुकानदारों की मानें तो हर पेन की कीमत बढ़ गई है। पहले दस रुपये की बिक्री वाला जो पेन सात रुपये में मिल जाता था। अब वह साढ़े सात रुपये का मिल रहा है तो यही स्थिति पांच रुपये एवं तीन रुपये वाले पेन की है। दुकानदार आलोक शर्मा कहते हैं कि प्रति डिब्बे पर कीमतें बढ़ी हैं। ज्योमेट्री बॉक्स के साथ में स्केच की भी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इनकी बिक्री रेट उतनी ही है। इस स्थिति में दुकानदारों का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है।