यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर चर्चा जारी है। सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है। इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस को जीतने वाली सीटें मिल सकती हैं और यूपी चुनाव में सपा कांग्रेस से वैसी ही प्रतिबद्धता की उम्मीद करती है।

‘एलओपी बनाने में हम साथ खड़े थे, अब कांग्रेस भी दिखाए प्रतिबद्धता’, इकरा हसन का बड़ा संदेश (फाइल फोटो)

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से सहयोग और समझदारी दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद दिलाने में सपा ने उसका साथ दिया था। अब यूपी चुनाव में कांग्रेस से भी उसी तरह की प्रतिबद्धता की उम्मीद है।

दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। शुरुआती दौर की चर्चा में सपा ने कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है, जबकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 120 सीटें मांग रही है और इससे कम पर सहमत नहीं है। इसी बीच अखिलेश यादव की पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कांग्रेस को अपना एहसान याद दिला दिया।

इकरा हसन ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की कई लड़ाइयों में समाजवादी पार्टी उसके साथ मजबूती से खड़ी रही है। नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के मामले में भी सपा ने कांग्रेस का साथ दिया था। उन्होंने कहा कि अगर सपा ने समर्थन नहीं दिया होता, तो शायद आज कांग्रेस को यह पद भी नहीं मिल पाता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी LoP हैं।

कांग्रेस के लिए सीटों की कोई ऊपरी सीमा नहीं सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन में बढ़ती तल्खी को कम करने की कोशिश करते हुए इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस को जीतने की संभावना वाली सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि सीटों की संख्या को लेकर सपा की ओर से कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है।

इकरा हसन ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के ‘हम भीख नहीं मांग रहे’ वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा ने कांग्रेस के लिए कोई अपमानजनक भाषा इस्तेमाल नहीं की है। उन्होंने कांग्रेस से भी ऐसे बयान देने से बचने की अपील की, जिनसे मीडिया या जनता के बीच विवाद पैदा हो।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले भी कोई अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है और आगे भी ऐसा नहीं करना चाहते। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, जिनसे मीडिया या जनता के बीच इस तरह का विवाद पैदा हो।’’

इकरा हसन ने कहा कि सपा चाहती है कि कांग्रेस उतनी सीटों पर चुनाव लड़े, जहां उसके जीतने की संभावना हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सीटों की कोई ऊपरी सीमा नहीं है और सपा भी अपने सहयोगी के साथ खुले मन से बातचीत कर रही है।

सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव क्यों दिया? इकरा हसन ने बताया कि कांग्रेस को दिए गए 26 सीटों के प्रस्ताव में दो ऐसी सीटें शामिल हैं, जहां फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा चार सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। बाकी 20 सीटें कांग्रेस की अपनी सूची से शामिल की गई हैं।

हालांकि, सपा ने पांच सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों को देखते हुए उन्हें ‘गैर-समझौता योग्य’ बताया है। इकरा हसन के मुताबिक, इन सीटों पर कांग्रेस का कोई तार्किक दावा नहीं बनता। उन्होंने कहा कि अगर किसी सीट पर कांग्रेस के जीतने की संभावना है, तो सपा उससे बातचीत कर सीट दे सकती है। हालांकि, जिन सीटों पर सपा के मौजूदा विधायक हैं, वहां समझौता नहीं किया जाएगा।

2027 चुनाव को लेकर सपा गंभीर, 2022 की गलतियां नहीं दोहराना चाहती इकरा हसन ने कहा कि कांग्रेस के लिए 2029 के चुनाव पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल 2027 का विधानसभा चुनाव सबसे अहम है। पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सपा हर सीट का अलग-अलग पहलुओं से आकलन करना चाहती है, खासकर उन सीटों का जहां पार्टी 2022 में हार गई थी, ताकि पिछली गलतियों को दोहराने से बचा जा सके। उन्होंने कांग्रेस से भी इसी तरह गंभीरता से सीटों का आकलन करने की उम्मीद जताई।

2022 में सपा और कांग्रेस का प्रदर्शन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में:

समाजवादी पार्टी: 347 सीटों पर चुनाव लड़कर 111 सीटें जीतीं।