सपा और कांग्रेस के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच सपा सांसद इकरा हसन ने कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव गिनाते हुए कहा कि गठबंधन के हित में सभी को अपना दुख और राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग रखनी होगी।

समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चल रही खींचतान पर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। इनमें कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों की सीटें, चार ऐसी सीटें शामिल हैं, जहां कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। इसके अलावा 20 अन्य सीटें कांग्रेस की सूची से शामिल की गई हैं। वहीं, सपा विधायकों वाली सीटों से समझौता नहीं होगा।

इकरा हसन ने कहा कि इसके बाद सपा ने अपनी पांच उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, जहां पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। ये सीटें सपा के लिए समझौते से बाहर हैं और इन पर कांग्रेस का कोई तार्किक दावा नहीं बनता। उन्हें नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर चर्चा के दौरान सपा ने स्पष्ट कर दिया था कि वह हर सीट पर बातचीत के लिए तैयार है। पार्टी ने सीटों की संख्या को लेकर कोई सीमा तय नहीं की है। यदि कांग्रेस किसी सीट पर जीत की संभावना के लिहाज से अपना मजबूत दावा पेश करती है तो सपा उस पर बातचीत कर सकती है और सीट देने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि, जिन सीटों पर सपा के मौजूदा विधायक हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा।

सपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल सब कुछ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। पार्टी इस चुनाव की तैयारी पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा हर सीट का सभी पहलुओं से आकलन करना चाहती है। खासकर उन सीटों की समीक्षा की जा रही है, जहां पार्टी को 2022 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, ताकि पिछली गलतियों को दोहराने से बचा जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस भी इसी तरह हर सीट का गंभीरता से आकलन करेगी।

कांग्रेस के लिए छोड़ी 26 सीटें इकरा हसन का कहना है कि शुरू से ही यह बात स्पष्ट थी कि जो सीटें कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हमने उसके लिए छोड़ा है। क्या रामपुर खास कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या फरेंदा सीट, जहां से उसका दूसरा विधायक है, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ऐसी महत्वपूर्ण सीटों पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए हमने 26 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दीं।

मौजूदा सीटों वाली पर नहीं होगा फेरबदल सपा सांसद ने आगे कहा, 'हमने अपना पक्ष भी स्पष्ट कर दिया था कि जिन सीटों पर हमारे मौजूदा विधायक हैं या जिन सीटों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा और न ही उन पर कोई चर्चा होगी। मैं नहीं समझती कि हमारे सांसद इमरान मसूद साहब… दुख सबको होता है। अगर मेरी लोकसभा क्षेत्र की कोई सीट गठबंधन में चली जाएगी तो जाहिर है कि मेरे राजनीतिक समीकरण बिगड़ेंगे और मुझे दुख होगा। लेकिन क्या मेरा दुख गठबंधन से बड़ा है? क्या मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और मेरा अहंकार गठबंधन से बड़ा हो सकता है? आपको अपना अहंकार और दुख अलग रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जो जनता भाजपा की नफरत की राजनीति से प्रताड़ित, पीड़ित और परेशान है, उसे इससे निजात दिलाने के लिए आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। जब आपका कोई तार्किक दावा हो, तो बात अलग है।'