इकरा हसन को बर्थडे सरप्राइज, अखिलेश ने दिया 100 रुपए का शगुन; डिंपल यादव ने कटवाया केक

Iqra Hassan Birthday: यूपी की कैराना सीट से लोकसभा सांसद इकरा हसन का 26 अगस्त को जन्मदिन था। इस बार उन्हें शानदार बर्थडे सरप्राइज मिला। उनका बर्थडे लखनऊ के होटल ताज में मनाया गया वो भी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव और पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में। इस मौके सांसद प्रिया सरोज ने केक आर्डर किया तो डिंपल यादव ने खुद इकरा का हाथ थाम कर केक कटवाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केक कटने के बाद इकरा को शगुन के रूप में 100 रुपए का नोट भी भेंट किया। इकरा के जन्मदिन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

हुआ ये कि उपराष्ट्रपति पद के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बी.सुदर्शन रेड्डी मंगलवार को लखनऊ पहुंचे थे। इस अवसर पर होटल ताज में समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुटान थी। पार्टी की वरिष्ठ राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन, सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सांसद प्रिया सरोज भी वहां मौजूद थीं। बैठक के बाद लंच का समय हुआ तो पता चला कि आज पार्टी सांसद इकरा हसन का बर्थडे है। फिर क्या था? सांसद प्रिया सरोज ने झट से एक स्पेशल केक आर्डर कर दिया। इस दौरान पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सुदर्शन रेड्डी को विदा कर वापस लौटे। फिर इकरा हसन का बर्थडे मनाया गया।

होटल ताज में जब एक वेटर ने टेबल पर लाकर केक रखा तो यह इकरा के लिए एक सरप्राइज था। जैसे ही उनके सामने केक आया वहां मौजूद सभी नेता एक स्वर में इकरा हसन को हैप्पी बर्थडे कहते हुए बधाई देने लगे। यह सब देखकर इकरा हैरान रह गईं। इसके बाद सांसद डिंपल यादव आगे आईं। उन्होंने इकरा हसन के साथ केक कटवाया और नेताओं ने तालियां बजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।