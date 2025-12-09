Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsIqra Hasan explained meaning of Sujalam Sufalam Vande Mataram and asked Was Vajpayee indulging in appeasement
क्या वाजपेयी भी तुष्टिकरण कर रहे थे? इकरा हसन ने पूछा सवाल, वंदे मातरम के इन शब्दों का मतलब भी बताया

क्या वाजपेयी भी तुष्टिकरण कर रहे थे? इकरा हसन ने पूछा सवाल, वंदे मातरम के इन शब्दों का मतलब भी बताया

संक्षेप:

लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा में सपा सांसद इकरा हसन ने तीखे तेवर दिखाए। कैराना सांसद इकरा ने सुजलाम, सुफलाम का अर्थ समझाते हुए 1998 की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी तुष्टिकरण कर रहे थे।

Dec 09, 2025 11:54 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सोमवार को चर्चा हुई। इस चर्चा में यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी शामिल हुईं। चर्चा के दौरान उन्होंने ‘सुजलाम, सुफलाम’ का अर्थ समझाया और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। इकरा हसन ने 1998 की एक घटना का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी तुष्टिकरण कर रहे थे?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इकरा हसन ने कहा, "वंदे मातरम के किन छंदों को अपनाया जाए ये फैसला सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श के बाद हुआ तो क्या हम अब महानायकों के समझ पर प्रश्न चिह्न उठाएंगे या उन्हें देश को बांटने वाला या तुष्टिकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे। उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उस छंद को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग हर धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम किया।"

1998 की घटना का किया जिक्र

इकरा हरस ने आगे कहा कि 1998 में यूपी सरकार के तत्कालीन मंत्री रविंद्र शुक्ला ने स्कूलों में राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ दौरे पर थे और उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताई थी। इस पर यूपी सरकार ने राष्ट्रीय गीत अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब सवाल ये है कि जो विजन आजादी के समय लोगों के स्वेच्छा पर छोड़ने का था। उसी का पालन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे थे? नहीं वह राजधर्म निभा रहे थे।

read moreये भी पढ़ें:
शायद हमें दोबारा लड़ना और जिहाद करना पड़ेगा; ये क्या बोल गए सपा सांसद

सुजलमा, सुफलाम का समझाया मतलब

वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। ये गीत तो देश के जल, जंगल और हरियाली और निर्मल हवा को समर्पित है। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, ऐसा देश जहां स्वस्थ्य और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो। यमुना का हाल देखिए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 एमजी पर लीटर तक पहुंच गया। जबकि किसी भी जीवित नदी के लिए 3 एमजी पर लीटर से कम होना चाहिए। जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद हो जाएगा तो सुफलाम कैसे होगा?

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |