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इकरा हसन हिरासत में: जसाला हत्याकांड पर सियासत गरमाई; DIG से मिलने पहुंची थीं सांसद

Ajay Singh संवाददाता, सहारनपुर
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शामली के जसाला गांव में कश्यप समाज के युवक की हत्या को लेकर सियासत गरमा गई है। मंगलवार को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डीआईजी से मिलने जाते समय सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इकरा हसन ने मृतक की बुजुर्ग मां के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया।

इकरा हसन हिरासत में: जसाला हत्याकांड पर सियासत गरमाई; DIG से मिलने पहुंची थीं सांसद

UP News : उत्तर प्रदेश के शामली जिले के जसाला गांव में कश्यप समाज के युवक की हत्या को लेकर मंगलवार को वेस्ट यूपी की सियासत गरमा गई। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सहारनपुर के डीआईजी दफ्तर पहुंचीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को पुलिस ने थोड़ी देर के लिए हिरासत में ले लिया। इस दौरान इकरा हसन और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो गई। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि डीआईजी से मुलाकात के दौरान मृतक की बुजुर्ग मां के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि जब पीड़ित पक्ष अपनी बात रख रहा था, तभी डीआईजी मीटिंग में जाने की बात कहकर उठ गए और वहां से चले गए। सांसद ने इस पर कड़ा विरोध जताया।

सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि विरोध बढ़ने पर डीआईजी कार्यालय के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें (सांसद इकरा हसन) को हिरासत में लेकर महिला थाने पहुंचा दिया। हालांकि करीब 10 मिनट बाद उन्हें छोड़ दिया गया। महिला थाने से बाहर आने के बाद सांसद इकरा हसन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि को पीड़ित परिवार के साथ न्याय की मांग उठाने पर थाने लाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

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इकरा हसन को हिरासत में लिए जाने की सूचना पर थाने पहुंचे सपाई

सांसद को हिरासत में लेने की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में सपाई महिला थाने की ओर रवाना होने लगे। हालांकि सांसद को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस अधिकारियों की ओर से पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

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हुआ क्या है शामली में?

शामली के कांधला थाना क्षेत्र के पंजोखर स्थित श्मशान घाट के पास 23 अप्रैल की सुबह एक युवक के कटे हुआ पैर और बेहोश हालत में मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने उसे मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान जसाला के रहने वाले राजवीर सिंह के 25 वर्षीय बेटे मोनू कुमार कश्यप के रूप में हुई थी। परिवारीजन हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक के पिता ने गांव के ही कुछ लोगों पर रंजिश के चलते षडयंत्र के तहत हत्या की योजना बनाने का आरोप लगाया है। मोनू कश्यप की मौत के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमा गई है।

जिले में आंदोलन के साथ ही कश्यप समाज के लोग सोशल मीडिया पर भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। 27 अप्रैल को लोगों ने इस मुद्दे पर शामली एसपी के दफ्तर पर भी प्रदर्शन किया था। मंगलवार को सांसद इकरा हसन इसी मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सहारनपुर रेंज के डीआईजी ऑफिस पहुंची थीं, जहां हंगामे के बीच उन्हें पुलिस ने थोड़ी देर के लिए हिरासत में ले लिया। इकरा हसन ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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