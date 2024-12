MLC चुनाव की तरह हो MP, MLA का इलेक्शन तो घट जाएगी नफरत; इकरा हसन चौधरी की गजब दलील

कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चौधरी ने कहा है कि देश की चुनाव व्यवस्था को बहुलवादी मतदान प्रणाली से बदलकर वरीयता मतदान प्रणाली पर लाया जाए तो नफरत में कमी आ जाएगी। इकरा ने एकल संक्रमणीय मत वाले आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation by Means of Single Transferable Vote) प्रणाली अपनाने की वकालत की है। इसी प्रणाली से कुछ राज्यों में विधान परिषद की टीचर, ग्रेजुएट और लोकल बॉडी सीटों के चुनाव वरीयता वोट के आधार पर होते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अभी जो सबसे आगे वही जीते (First Past the Post System) तरीके से होता है। इसे बहुलवादी चुनाव व्यवस्था भी कहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला विजेता होता है भले ही उसे मतदान का 50 फीसदी वोट (बहुमत) ना मिला हो।