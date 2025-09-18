यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 16 आईपीएस अफसरों के तबादले, इन 10 जिलों के एसपी बदले गए

IPS transfer: यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल किए गए है। त्योहारों से पहले योगी सरकार ने 16 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें 10 जिलों के पुलिस अधीक्षक(एसपी) बदले गए हैं।

यूपी में ताबड़तोड़ तबादले हो रहे हैँ। बुधवार को सात आईपीएस और 57 पीपीएस के बाद अब गुरुवार को भी यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने आज़मगढ़, देवरिया, अलीगढ़, उन्नाव, कुशीनगर, प्रतापगढ़, औरैया, सोनभद्र हरदोई, अंबेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए। कुल 16 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं।

गुरुवार को जारी किए आदेश में आजमगढ़ के एसएसपी हेमराज मीना को हटा दिया गया है। हेमराज को पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। हरदोई के एसपी नीरज कुमार जादौन को अलीगढ़ का नया एसएसपी बनाया गया है। कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्रा को पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक भेजा गया। अंबेडकरनगर के एसपी केशव कुमार को कुशीनगर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। लखनऊ में तैनात एसपी सुरक्षा जय प्रकाश सिंह को उन्नाव का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन को देवरिया जिले का एसपी के पद नई तैनाती मिली है। इसके अलावा देवरिया के एसपी विक्रांत वीर को पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक भेजा गया है। सोनभद्र के एसपी अशोक कुमार मीना को हरदोई का एसपी बनाया गया है। आगरा रेलवे में एसपी के पद पर तैनात अभिषेक वर्मा को सोनभद्र का नया एसपी बनाया गया है।