आईपीएस की मां की मौत; मुंह में कपड़ा, जेवर गायब, पुलिस कह रही हार्ट अटैक

यूपी के आंबेडकरनगर में आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की गुत्थी उलझ गई है। आशुतोष की मां पैतृक मकान में मृत मिली थीं। पहले हत्या और लूट की आशंका जताई गई। अधिकारियों ने हार्ट अटैक बताया है।

लखनऊ पुलिस मुख्यालय में तैनात आईपीएस आशुतोष मिश्र की 94 वर्षीय मां इंद्रावती की हत्या-लूटपाट मामले की जांच के लिए पांच टीमों को लगाया गया है। इस बीच रविवार को शव बरामद होने के बाद हिरासत में लिए गए तीन लोगों को करीब आठ घंटे पूछताछ के बाद हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इससे पहले शव के पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं होने से जांच की गुत्थी उलझ गई है। सोमवार को आईपीएस की मां का अयोध्या में सरयू तट पर अंतिम संस्कार किया गया। गांव से निकली शवयात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।

जेवर गायब, मुंह में ठूंसा मिला था कपड़ा इंद्रावती की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं होने के बाद पुलिस ने बिसरा सुरक्षित रखते हुए हृदय हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा है। वहां की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है। इसके चलते फिलहाल मृत्यु का कारण संदेह के घेरे में है। बताया जाता है कि इंदिरा देवी घर में अकेली मौजूद थीं। घटना की जानकारी के बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो उनके शरीर पर पहने आभूषण गायब मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा मिला था। इन परिस्थितियों ने घटना को और गंभीर बना दिया, जिससे हत्या की आशंका को बल मिला है।

पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों को खंगाल रही है। सोमवार को अंतिम संस्कार के दौरान जिलाधिकारी ईशा प्रिया, एडीएम, जलालपुर एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी शवयात्रा में शामिल हुए। गांव से निकली शवयात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही।

सभी पहलुओं पर जांच में जुटी टीमें पुलिस प्रशासन घटना की संवेदनशीलता देखते हुए सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। शरीर से गायब आभूषण, मृतका के मुंह में कपड़ा मिलने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सुरक्षित किए गए बिसरा, हृदय की जांच रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम से संबंधित रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत की सही वजह की स्थिति साफ हो सकेगी।

फिलहाल घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं और लोगों की निगाहें पुलिस जांच तथा जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। मालीपुर थाना अध्यक्ष शशांक शुक्ला ने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, जो भी मामला सामने आएगा, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

घर या आसपास नहीं लगा कैमरा एसपी प्राची सिंह ने बताया कि घटना का वर्कआउट करने के लिए पुलिस की पांच टीमें लगाई गई हैं। हिरासत में लिए गए तीन लोगों से पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। तीनों ने अलग-अलग विरोधाभास बयान दिया है। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि हत्या की जैसी बात नहीं है। ह्रदय गति रुकने से प्रथम दृष्टया मौत होने की बात आई है।