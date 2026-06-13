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IPS के पिता से 2.27 करोड़ की ठगी; प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, दुबई से जुड़े तार

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बाराबंकी
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बाराबंकी में प्लॉट बेचने का झांसा देकर आईपीएस अधिकारी के पिता राधाकांत शुक्ल से 2.27 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि रकम लेने के बाद जमीन किसी अन्य को बेच दी गई। मामले में दुबई कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

IPS के पिता से 2.27 करोड़ की ठगी; प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, दुबई से जुड़े तार

बाराबंकी में प्लॉट बेचने का झांसा देकर एक आईपीएस अधिकारी के पिता से दो करोड़ 27 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। आरोपी जमीन न रुपये कुछ भी वापस नहीं कर रहे हैं। इस हाईप्रोफाइल ठगी के मामले में दुबई का कनेक्शन भी उजागर हुआ है। आरोपियों में से एक दुबई में है। पीड़ित का आरोप है कि अन्य आरोपी भी दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं। नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली के मयूर विहार कॉलोनी निवासी राधाकान्त शुक्ल का एक बेटा आईपीएस अफसर है।

प्लॉट के नाम पर IPS के पिता से 2.27 करोड़ की धोखाधड़ी

पीड़ित शुक्ल का आरोप है कि वर्ष 2024 तक उन्होंने करीब दो करोड़ 27 लाख रुपये मयूर विहार कॉलोनी स्थित लगभग 13 हजार 150 वर्गफीट भूमि खरीदने के लिए विभिन्न किस्तों में कॉलोनी निवासी विवेक गुप्ता पुत्र शिव दयाल गुप्ता, निवेद प्रताप सिंह पुत्र स्व. नरेंद्र प्रताप सिंह, भावना रानी पत्नी स्व. नरेंद्र प्रताप सिंह को दिए थे। आरोप है कि भूमि दिलाने का आश्वासन देकर आरोपियों ने धनराशि प्राप्त कर ली, लेकिन बाद में इस जमीन को अन्य व्यक्ति को अधिक कीमत पर बेच दी।

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ठगी के दुबई से जुड़े तार

पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने मुकदमेबाजी और अन्य कारण बताकर उन्हें लंबे समय तक टालते रहे। बाद में गोल्ड के बढ़े मूल्य के अंतर का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन धनराशि वापस नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनका पैसा दुबई में कारोबार में लगाया गया और कुछ धनराशि आभूषण खरीदने में खर्च की गई। पीड़ित ने बताया कि अप्रैल 2026 में निवेद ने दुबई के पार्टनर विशाल के साथ कॉलोनी के होटल में बैठक कराई। इसमें विशाल ने भी 15 दिनों के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद रकम वापस नहीं मिली।

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आरोपियों द्वारा दिया गया चेक हुआ बाउंस

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा दिए गए चेक बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, पासपोर्ट जब्त करने और उनकी धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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