IPL 2026: लखनऊ में LSG बनाम DC मैच के लिए रूट डायवर्ट, शाम में आंधी-बादल-बारिश के आसार

एक अप्रैल को इकाना स्टेडियम में आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा। इस दौरान एक अप्रैल बुधवार को दोपहर दो बजे से मैच समाप्ति तक ट्रैफिक बदला रहेगा। वहीं, शाम में तेज हवाओं के साथ बारिश के भी आसार हैं।

एक अप्रैल को इकाना स्टेडियम में आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा। इस दौरान एक अप्रैल बुधवार को दोपहर दो बजे से मैच समाप्ति तक ट्रैफिक बदला रहेगा।

इधर रोक रहेगी - कमता तिराहे से शहीद पथ होकर सुलतानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड की तरफ रोक रहेगी।

- कानपुर रोड से शहीद पथ होकर सुलतानपुर रोड, रायबरेली, अयोध्या की ओर वाहन नहीं जा सकेगा।

- उतरेठिया अंडरपास से शहीद पथ पर चढ़कर अहिमामऊ, कमता से अयोध्या रोड की तरफ रोक रहेगी।

- हुसड़िया चौराहा से वाहन अहिमामऊ चौराहा, शहीद पथ कानपुर रोड तिराहा की तरफ नही जा सकेगा।

इधर से जाएं - कमता तिराहा से वाहन इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, समतामूलक, लालबत्ती, तेलीबाग, बाराबिरवा होकर जा सकेंगे।

- अवध चौराहे से बंगला बाजार, तेलीबाग, लालबत्ती चौराहा, 1090 होकर किसान पथ के रास्ते को जा सकेगें।

- तेलीबाग चौराहा, अवध चौराहा, करियप्पा चौराहा होते हुए हरीकंशगढ़ी से किसान पथ

- हुसड़िया से वाहन पत्रकारपुरम, मनोज पांडेय, अम्बेडकर पार्क, 1090 चौराहा होकर जा सकेंगे।

कमता से बाइक और कार वाले कानपुर रोड जा सकेंगे मैच के दौरान शहीद पथ पर कार और बाइक चल सकेंगे। कमता से शहीद पथ होकर बाइक और कार सीधे कानपुर रोड पर पहुंच सकेंगे। अहिमामऊ रैंप से नहीं उतर सकेंगे। बल्कि यह वाहन शहीद पथ पर सीधे ही जा सकेंगे। दूसरी ओर कमता से शहीद पथ के रास्ते अहिमामऊ चौराहे पर यू-टर्न लेकर वाहन कैंट, गोमतीनगर नहीं जा सकेंगे। यह वाहन शहीद पथ पर मेदांता हास्पिटल से यू-टर्न लेकर जाएगा।

मौसम बनेगा आफत आज लखनऊ में एक बार फिर बारिश के आसार हैं। लखनऊ में मैच शाम 7.30 बजे खेला जाएगा। वहीं, मौसम की बात करें तो दिन में धूप के साथ बादलों की आवाजाही रहेगी। हालांकि शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं।

मैच के दौरान रात 12.30 बजे तक मेट्रो की सुविधा मैच के दौरान रात 12:30 बजे तक मेट्रो चलेगी। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने बताया कि मैच शाम 7:30 बजे शुरू होते हैं, दर्शकों को देर रात घर लौटने में होने वाली असुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

सादे कपड़ों में रहेंगे पुलिसकर्मी जेसीपी कानून एवं व्यवस्था के मुताबिक महिलाएं अथवा युवतियां जहां ज्यादा होंगी वहां पर सादे कपड़ों में 130 महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। छेड़छाड़ और छींटाकशी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा।

सुरक्षा में तैनात पुलिस बल - तीन पुलिस उपायुक्त, छह अपर पुलिस उपायुक्त, 16 सहायक पुलिस उपायुक्त।