एक साथ नहीं लगाई जा सकती आईपीसी की धारा 420 और 409, हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, किसी एक मामले में आईपीसी की धारा 420 व 406 एकसाथ नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि किसी केस में ये दोनों धाराएं एकसाथ लगाई गई हैं तो वह केस कानून की नजर में टिक नहीं सकता।
Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी एक मामले में आईपीसी की धारा 420 व 406 एकसाथ नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि किसी केस में ये दोनों धाराएं एकसाथ लगाई गई हैं तो वह केस कानून की नजर में टिक नहीं सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम व एडवोकेट अतिप्रिया गौतम को सुनने के बाद मेरठ के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे राज्य बनाम अभिषेक गौतम को संज्ञान लिए जाने और उस पर जारी सम्मन को रद करते हुए दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और एडवोकेट अतिप्रिया गौतम ने तर्क दिया कि एफआईआर में जो भी तथ्य दिए गए हैं, वे गलत तथ्यों पर आधारित हैं। ये तथ्य मनमाने और मनगढ़ंत हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली रेस क्लब केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच फर्क है। धोखाधड़ी के लिए गलत या गुमराह करने वाली बात कहते समय यानी शुरुआत से ही आपराधिक नीयत का होना जरूरी है।
आपराधिक विश्वासघात में सिर्फ यह साबित करना काफी है कि कोई चीज भरोसे में सौंपी गई थी। इस तरह आपराधिक विश्वासघात के मामले में अपराधी को कानूनी तौर पर संपत्ति सौंपी जाती है और वह बेईमानी से उसका गलत इस्तेमाल करता है जबकि धोखाधड़ी के मामले में अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर या बहकाकर कोई संपत्ति देने के लिए उकसाता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एकसाथ नहीं हो सकते। इसी के साथ कोर्ट ने याची के मामले को संज्ञान लिए जाने और उस पर जारी सम्मन रद्द कर दिया है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।