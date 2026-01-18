यूपी में आईओसी मैनेजर की कार पर फायरिंग, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री का बेटा और भतीजा गिरफ्तार

संक्षेप: रामपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के एरिया सेल्स मैनेजर की कार पर फायरिंग करने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है।

यूपी के रामपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के एरिया सेल्स मैनेजर की कार पर फायरिंग करने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में बसपा सरकार में दर्जा राज्यमंत्री रहे और वर्तमान सपा नेता सुरेंद्र सागर के बेटे और भतीजे को गिरफ्तार किया है। वारदात के पीछे पेट्रोल पंप की सेल का दबाव और फोन पर हुई तीखी बहस मुख्य कारण निकलकर सामने आई है।

मूल रूप से अलीगढ़ निवासी अनिल कुमार रामपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर तैनात हैं। बुधवार देर रात आवास विकास कॉलोनी स्थित उनके आवास के बाहर खड़ी कार पर कार सवार हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तफ्तीश शुरू की, तो कड़ियां सपा नेता सुरेंद्र सागर के बेटे हिमांशु सागर और उनके भतीजे नितिन (निवासी बाबा दीप सिंह नगर) से जाकर जुड़ीं। रविवार को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और कार बरामद कर ली है।

दोस्त की कार और पिता की पिस्टल का इस्तेमाल पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हिमांशु ने वारदात के लिए अपने दोस्त से कार मांगी थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का पीछा करते हुए पुलिस कार स्वामी तक पहुंची, जिसके बाद आरोपियों का नाम सामने आया। बरामद पिस्टल हिमांशु के पिता सुरेंद्र सागर के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोपियों ने बताया कि अधिकारी लगातार सेल को लेकर दबाव बना रहे थे, जिससे नाराज होकर उन्होंने फोन पर बहस के बाद इस वारदात को अंजाम दिया।