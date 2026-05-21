यूपी में 7 लाख करोड़ के निवेश का ब्लू प्रिंट तैयार; हर जिले में इंवेस्टमेंट, जीबीसी 5.0 की CM योगी ने समीक्षा की

सीएम योगी ने जीबीसी 5.0 की समीक्षा बैठक में हर जिले में निवेश बढ़ाने और पर कैपिटा इनकम सुधारने पर जोर दिया। 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने को तैयार हैं। सीएम ने निवेशकों की समस्याएं समय से सुलझाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी 5.0) और निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जीबीसी 5.0 के तहत प्रदेश के हर जनपद में निवेश सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी जिलों में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जिलों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती देना जरूरी है।

यूपी को एग्जेम्प्लर अवार्ड के लिए अधिकारियों को बधाई उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निवेश और औद्योगिक विकास का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुंचे। बैठक में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को मिले “एग्जेम्प्लर अवार्ड” की जानकारी दी और यह सम्मान उन्हें समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में जीबीसी 5.0 के आयोजन की विस्तृत रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनी को आठ अलग-अलग जोन में विभाजित किया गया है। इनमें “व्हाई यूपी”, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, ईवी और ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर शामिल हैं।

FDI बढ़ाने और निवेशकों की समस्या का हो समाधान इन जोन के जरिए उत्तर प्रदेश में हुए औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के बदलाव को प्रदर्शित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में तेजी से भूमि की मांग बढ़ रही है, इसलिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को वर्षों पहले जमीन आवंटित की गई, लेकिन निवेश शुरू नहीं हुआ, उनकी समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने एफडीआई आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रयास करने पर जोर दिया और कहा कि निवेशकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए।