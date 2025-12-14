निवेश, पलायन और हत्या...पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद पीयूष गोयल का सपा सरकार पर हमला

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले-2017 में इसी लखनऊ में चुनाव के दौरान आया था। जब सुबह कार्यालय पहुंचा तो यहां के हालात भयावह थे। श्रवण साहू की हत्या हुई थी। पूरे प्रदेश में भयावह माहौल था।

राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय राज्य वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुझे याद है कि 2014 के पहले क्या हाल था देश का। हर तरफ भ्रष्टाचार का माहौल था। 2014 में जब आपने नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश से सांसद बनाया तो उसका बदलाव भी अपने देखा उसके साक्षी भी आप हैं। यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद पीयूष गोयल भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। सपा सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री बोले-2017 से पहले यूपी में भी कानून व्यवस्था भी बेहद खराब थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2017 से पहले यूपी में निवेश नहीं आता था। लोग यहां से पलायन कर रहे थे। आए दिन हत्याएं हो रही थीं। केंद्रीय मंत्री बोले-2017 में इसी लखनऊ में चुनाव के दौरान आया था। जब सुबह कार्यालय पहुंचा तो यहां के हालात भयावह थे। श्रवण साहू की हत्या हुई थी। पूरे प्रदेश में भयावह माहौल था। निवेश आ नहीं रहा था, पलायन हो रहा था, लोग परेशान थे, चुनाव बाद जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर यहां भाजपा की सरकार बनाई। ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त किया। उन्होंने कहा, 2014 के बाद हुए बदलाव देश के सामने मिसाल है। हर घर बिजली, सबके सिर पर छत, मुफ्त राशन, गैस सिलिंडर, कोविड में मुफ्त वैक्सीन दी गई।

हर सामान्य मानव की जो जरूरत है, उसे नरेंद्र मोदीजी ने 11 वर्षों में सुलभ बनाया। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 2025 ऐतिहासिक साल है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, सरदार पटेल की 150वीं जयंती, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 25 नवंबर को अयोध्या में श्रीराम मंदिर पर पीएम ने धर्मध्वज फहराया। पंचायत से पार्लियामेंट तक की बात कही जाती है, उसके प्रतीक हैं पंकज चौधरी। मिलनसार हैं। हंसमुख हैं।