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यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे निवेश में तेजी, 300 एकड़ जमीन अलॉट; सबसे ज्यादा यहां आए निवेशक

By Ajay Singh
विनोद पांडेय, लखनऊ
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उन्नाव में निवेशक कम है लेकिन रकम ज्यादा वहीं मेरठ में निवेशक ज्यादा हैं और निवेश की गई रकम कम है। गंगा एक्सप्रेस के किनारे उन्नाव में विकसित किए जा रहे लॉजिस्टिक कॉरिडोर में क्रॉउन पैकेजिंग इंडिया, कैनपैक इंडिया, यूनाइटेड बेवरीज तथा ओम लॉजिस्टिक ने 4145.89 करोड़ का निवेश किया है।

investment booms along five expressways in up with 300 acres allotted most investors have come near meerut unnao
यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे निवेश में तेजी, 300 एकड़ जमीन अलॉट

उत्तर प्रदेश के पांचों एक्सप्रेस वे के किनारे विकसित हो रहे 27 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) में निवेश शुरू हो गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, उन्नाव और मेरठ में सबसे ज्यादा निवेश किए गए हैं। उन्नाव में निवेशक कम है लेकिन रकम ज्यादा तथा मेरठ में निवेशक ज्यादा हैं और निवेश की गई रकम कम है। निवेश करने वाले औद्योगिक समूहों को यूपीडा ने करीब 300 एकड़ भूमि आवंटित भी कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इतने निवेश में ही 8 हजार लोगों को रोजगार मुहैया होगा। अब तक 16 औद्योगिक समूहों ने पांच आईएमएलसी में 6105 करोड़ का निवेश किया है।

गंगा एक्सप्रेस के किनारे उन्नाव में विकसित किए जा रहे लॉजिस्टिक कॉरिडोर में क्रॉउन पैकेजिंग इंडिया, कैनपैक इंडिया, यूनाइटेड बेवरीज तथा ओम लॉजिस्टिक ने 4145.89 करोड़ का निवेश किया है। इन सभी को 166 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन लॉजिस्टिक सेंटर में करीब एक हजार को रोजगार मुहैया होगा। निवेश के मामले में दूसरे नंबर पर मेरठ आईएमएलसी है। यहां छह औद्योगिक समूहों ने 1203 करोड़ का निवेश किया है। यूपीडा की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां लोहम मैग्नेट्स एंड एनर्जी सॉल्यूशन, लूम सोलर प्रा. लि., हेदवी कंस्ट्रक्शन, एसएसजी फार्मा, एमएम मेटाकॉर्फ, डीएसएन ट्रेडर्स को 73.81 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इन औद्योगिक समूहों में 3000 से अधिक को रोजगार मुहैया होगा। यह लॉजिस्टिक क्लस्टर भी गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किया जा रहा है।

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इसी तरह फिरोजाबाद में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के किनारे केएन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन तथा अतुल इंजीनयिरिंग उद्योग ने 131 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे माउंट एवरेस्ट बेवरीज तथा ग्रेनो बेवरीज ने 494 करोड़ रुपये का निवेश किया है। दोनों समूहों को 37 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि दो कारखानों में ही करीब एक हजार को रोजगार उपलब्ध होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे संभल में शिवांस एग्री सॉल्यूशन तथा नवज्योति मेटल्स ने 132 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यहां भी एक हजार को रोजगार मुहैया होगा। यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी के मुताबिक, आईएमएलसी में निवेशकों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। उद्योगों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है। लॉजिस्टिक सुविधाएं बेहतर होने के नाते तेजी से निवेश हो रहा है।

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कहां कितना निवेश और रोजगार की स्थिति

आआईएमएसी कंपनी कुल निवेश (करोड़ में) भूमि आवंटन (एकड़) रोजगार

फिरोजाबाद 02 131.19 13.91 750

हरदोई 02 493.88 37.64 826

मेरठ 06 1202.68 73.81 3064

संभल 02 131.82 8.08 900

उन्नाव 04 4145.89 166.042 2369

कुल 16 6105.46 299.49 7909

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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