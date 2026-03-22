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75 हजार की लागत, 40 हजार भी नहीं मिल रहे, खेत में दफन हुए सपने तो किसानों ने जोत दी आलू की फसल

Mar 22, 2026 07:30 pm ISTDinesh Rathour बरनाहल (मैनपुरी), हिन्दुस्तान संवाद
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मैनपुरी में आलू के भाव बेहद कमजोर होने के चलते किसान परेशान है। यही वजह है कि आलू किसानों ने आलू को खोदने के बजाय खेतों में ही जोतने शुरू कर दिए हैं। 

75 हजार की लागत, 40 हजार भी नहीं मिल रहे, खेत में दफन हुए सपने तो किसानों ने जोत दी आलू की फसल

Mainpuri News: यूपी में इस बार आलू की फसल ने किसानों का दिवाला निकाल दिया है। मैनपुरी में आलू के भाव बेहद कमजोर होने के चलते किसान परेशान है। यही वजह है कि आलू किसानों ने आलू को खोदने के बजाय खेतों में ही जोतने शुरू कर दिए हैं। क्षेत्र के ग्राम कठौली में मंदी से परेशान किसान ने आलू की फसल की खेत में ही जुताई कर दी। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

इन दिनों शहर, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में आलू की फसल की बड़ी चर्चा है। किसानों ने महंगी लागत खर्च करके आलू की फसल की इस बार बुवाई की थी। उम्मीद थी कि इस बार आलू की फसल से उनके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आलू की खुदाई शुरू हुई तो भाव लगातार नीचे आने लगे। वर्तमान में आलू डेढ़ सौ से 300 रुपये प्रति कुंतल बिक रहा है।

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आलू भंडारण हाउसफुल के लगने लगे बोर्ड

शीतगृहों में आलू भंडारण हाउसफुल के बोर्ड लगने लगे हैं। लेकिन खेतों में आलू अभी भी 20 से 30 फीसद पड़ा हुआ है। मंडी में आलू के भावों की बेकद्री और खरीददार न होने के चलते परेशान किसानों ने खेतों में आलू की जुताई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के ग्राम कठौली निवासी किसान नीलेश यादव पुत्र जयपाल सिंह ने पांच बीघा आलू की फसल की बुवाई की थी। भाव नहीं मिला तो उन्होंने आलू को खोदने के बजाय खेतों में ही जुताई करके दफन कर दिया है।

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लागत का आधा भी नहीं निकल रहा

नीलेश ने बताया 400 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से उन्होंने 5 बीघा खेत में 30 पैकेट 12 हजार रुपये के आलू की बुवाई की थी। 5 हजार की खाद डाली, 5 बीघा खेत में 35 हजार रुपये की लागत खर्च हुई। लेकिन अब आलू के भाव इतने कमजोर हैं कि आलू की खुदाई करते हैं तो 20 हजार रुपये और खर्च हो जाते। यानि आलू की खुदाई होती तो कल 55 हजार खर्च होते। और कोल्ड में भंडरण करने पर यह लागत 70 हजार हो जाती। यदि भाव 300 से 400 भी पहुंचेंगे तो भी लागत नहीं निकलेगी और मुश्किल से 30 से 40 हजार ही हाथ में आएंगे। इस घाटे से उबरने के लिए उन्होंने आलू को खेत में ही जोत दिया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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