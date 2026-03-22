75 हजार की लागत, 40 हजार भी नहीं मिल रहे, खेत में दफन हुए सपने तो किसानों ने जोत दी आलू की फसल

मैनपुरी में आलू के भाव बेहद कमजोर होने के चलते किसान परेशान है। यही वजह है कि आलू किसानों ने आलू को खोदने के बजाय खेतों में ही जोतने शुरू कर दिए हैं।

Mainpuri News: यूपी में इस बार आलू की फसल ने किसानों का दिवाला निकाल दिया है। मैनपुरी में आलू के भाव बेहद कमजोर होने के चलते किसान परेशान है। यही वजह है कि आलू किसानों ने आलू को खोदने के बजाय खेतों में ही जोतने शुरू कर दिए हैं। क्षेत्र के ग्राम कठौली में मंदी से परेशान किसान ने आलू की फसल की खेत में ही जुताई कर दी। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

इन दिनों शहर, कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में आलू की फसल की बड़ी चर्चा है। किसानों ने महंगी लागत खर्च करके आलू की फसल की इस बार बुवाई की थी। उम्मीद थी कि इस बार आलू की फसल से उनके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आलू की खुदाई शुरू हुई तो भाव लगातार नीचे आने लगे। वर्तमान में आलू डेढ़ सौ से 300 रुपये प्रति कुंतल बिक रहा है।

आलू भंडारण हाउसफुल के लगने लगे बोर्ड शीतगृहों में आलू भंडारण हाउसफुल के बोर्ड लगने लगे हैं। लेकिन खेतों में आलू अभी भी 20 से 30 फीसद पड़ा हुआ है। मंडी में आलू के भावों की बेकद्री और खरीददार न होने के चलते परेशान किसानों ने खेतों में आलू की जुताई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के ग्राम कठौली निवासी किसान नीलेश यादव पुत्र जयपाल सिंह ने पांच बीघा आलू की फसल की बुवाई की थी। भाव नहीं मिला तो उन्होंने आलू को खोदने के बजाय खेतों में ही जुताई करके दफन कर दिया है।