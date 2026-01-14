Hindustan Hindi News
अपर्णा यादव समर्थकों के खिलाफ जांच शुरू, KGMU में हंगामा करने वालों की हो रही पहचान

संक्षेप:

केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. आरएएस कुशवाहा चीफ प्रॉक्टर ने चौक कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोपहर अपर्णा यादव के 150-200 समर्थक कुलपति के आफिस पहुंचे। उनके कार्यालय का उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। जमकर हंगामा और नारेबाजी की। महिला डॉक्टर और स्टाफ से अभद्रता की।

Jan 14, 2026 10:49 pm IST
केजीएमयू में शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थकों द्वारा की गई कथित तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में चौक पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। केजीएमयू प्रशासन ने मंगलवार को चौक पुलिस को घटना से संबंधित वीडियो और सीसी फुटेज के साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं। उसके आधार पर पुलिस हंगामा और प्रदर्शन करने वालों को चिह्नित कर रही है।

इस मामले में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. आरएएस कुशवाहा चीफ प्रॉक्टर ने चौक कोतवाली में नौ जनवरी को तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोपहर अपर्णा यादव के 150-200 समर्थक कुलपति के आफिस पहुंचे। उनके कार्यालय का उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। जमकर हंगामा और नारेबाजी की। महिला डॉक्टर और स्टाफ से अभद्रता की।

वीसी का मोबाइल जिसमें उनका सीयूजी सिम पड़ा था वह भी हंगामे के दौरान गायब हो गया। प्रवक्ता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही यह भी कहा था कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हुआ तो वह कार्य बहिष्कार करेंगे। सीसी फुटेज और हंगामे के वीडियो मिलने के बाद चौक पुलिस ने आरोपियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। आरोपियों की वीडियो से पहचान कर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

क्या हुआ था केजीएमयू में

बीते नौ जनवरी को दिन में 12 बजे के करीब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के समर्थक केजीएमयू कुलपति कार्यालय के सामने जुटे थे। आरोप लगाया जा रहा है कि अपर्णा यादव बिना सूचना दिए कुलपति कार्यालय पहुंची थीं। उनके पहुंचने से पहले से जुटे समर्थकों ने केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद वहां तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई। कुलपति कार्यालय पर तीन घंटे तक कब्जा रखा गया।

कुलपति कार्यालय पर हुई इस घटना के बाद मुकदमा दर्ज न होने से नाराज केजीएमयू शिक्षक संघ, कर्मचारी परिषद, नर्सिंग परिषद आदि संगठनों ने 14 जनवरी के ओपीडी के बहिष्कार का ऐलान किया था। मंगलवार की शाम कुलपति डॉ.सोनिया नित्यानंद ने सीएम के प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव गृह से मुलाकात की थी। दोनों अधिकारियों ने कुलपति को मामले में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
