घूसकांड में 11 इंजीनियरों और एक पीसीएस अफसर के खिलाफ जांच शुरू. खंगाले जा रहे रिकॉर्ड
लखनऊ विकास प्राधिकरण घूसकांड में 11 इंजीनियरों और एक पीसीएस अफसर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है।जांच के दायरे में शामिल अधिकारियों पर अवैध निर्माणों को संरक्षण देने, शिकायतों को प्रभावित करने तथा दलालों के माध्यम से काम कराने के आरोप हैं।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में सामने आए बहुचर्चित घूसकांड के बाद अब जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। विजिलेंस ने एलडीए के 11 इंजीनियरों और एक पीसीएस अधिकारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच के दायरे में शामिल अधिकारियों पर अवैध निर्माणों को संरक्षण देने, शिकायतों को प्रभावित करने तथा दलालों के माध्यम से काम कराने के आरोप हैं। इनमें से एक अभियंता सेवानिवृत्त हो चुका है, जबकि अन्य सभी अभी सेवा में कार्यरत हैं।
बुधवार को विजिलेंस विभाग की टीम एलडीए मुख्यालय पहुंची और करीब ढ़ाई घंटे तक बैठकर संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। टीम ने उन मामलों से जुड़े रिकॉर्ड एकत्रित किए जिनमें अवैध निर्माणों के संरक्षण, शिकायतों के निस्तारण में अनियमितता और कथित लेन-देन के आरोप सामने आए हैं।
कई मजबूत साक्ष्य और रिकॉर्डिंग हाथ लगी
जांच एजेंसी को अब तक कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की बात सामने आ रही है। कुछ अभियंताओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी विजिलेंस के हाथ लगी हैं। इन रिकॉर्डिंग में कथित रूप से अभियंताओं की दलालों, कथित पत्रकारों और शिकायतकर्ताओं से बातचीत दर्ज है। माना जा रहा है कि यही साक्ष्य आगे की कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विजिलेंस अधिकारियों का उपलब्ध सामग्री से कई आरोपों की पुष्टि होने की संभावना बढ़ गई है।
18 कथित पत्रकार भी जांच के घेरे में
विजिलेंस ने केवल अधिकारियों और अभियंताओं तक ही जांच सीमित नहीं रखी है। आइजीआरएस पोर्टल पर सबसे अधिक अवैध निर्माणों की शिकायतें करने वाले 18 कथित पत्रकारों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसी यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि शिकायतें वास्तविक जनहित में की गई थीं या फिर उनके पीछे किसी प्रकार का दबाव अथवा व्यक्तिगत लाभ का उद्देश्य था।
अग्निकांड प्रकरण में निलंबित इंजीनियरों पर भी नजर
हाल ही में हुए चर्चित अग्निकांड के बाद जिन अभियंताओं को निलंबित किया गया था, वे भी विजिलेंस की जांच के दायरे में आ गए हैं। इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली, उनके निर्णयों और अवैध निर्माणों से जुड़े मामलों की फाइलों की समीक्षा की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें