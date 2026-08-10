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राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा बढ़ा, खंगाले जा रहे 2020 के भी रिकॉर्ड

By Ajay Singh
संवाददाता, अयोध्या
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पहले एसआईटी के सामने राम मंदिर की गणना में लगे आधा दर्जन कर्मचारियों को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद IG किरन एस की अगुवाई में गठित SIT ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद से ही राम मंदिर में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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राम मंदिर

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी की निगरानी में पुलिस टीम जांच पड़ताल के क्रम को आगे बढ़ा रही हैं। पूर्व में प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी ने 2025-26 व 2024-25 के वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित लेखा-जोखा की ही पड़ताल की थी लेकिन अब यह जांच ट्रस्ट के गठन के समय से यानि 2020-21 से शुरू की गयी है। बताया गया कि इसी कड़ी में नये के अलावा पुराने कर्मचारियों को भी तलब कर सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिर उनसे पुलिस अधिकारी अलग-अलग सवाल का जवाब भी ले रहे हैं। जिससे किसी प्रकार का विरोधाभास न हो।

बताया गया कि पहले एसआईटी के सामने राम मंदिर की गणना में लगे आधा दर्जन कर्मचारियों को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आईजी किरन एस की अगुवाई में गठित एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद से ही राम मंदिर में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसी निर्देश के अनुपालन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में अलग-अलग कर्मचारियों के बयान फिर से लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2020-21 से लेकर 2021-22 और 2022-23 और 2023-24 से सम्बन्धित अभिलेखों को की भी पड़ताल की जा रही है।

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सीईओ के लिए अयोध्या में 11 और 12 को होगा साक्षात्कार

राम मंदिर की व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गयी है। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने प्राप्त 5200 आवेदनों की स्क्रीनिंग कर ली है। कमेटी ने इस पद के साक्षात्कार के लिए 11 और 12 अगस्त की तारीख तय की है। इसकी सूचना आवेदकों को भेज दी गयी है। साक्षात्कार अयोध्या में राम मंदिर परिसर के पीएफसी में आयोजित किया जाएगा।अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने इसकी पुष्टि की। बताया गया कि साक्षात्कार के बाद कमेटी तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को सौंपेगी। इस पैनल के नामों पर दो सितंबर को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में जाएगा। ट्रस्टियों के अनुमोदन से ही सीईओ का ऐलान होगा।

सेना के रिटायर दस बैंक कर्मी गणना में लगाए गए

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर चल रही एसआईटी की जांच के बीच व्यवस्थाएं अब तक स्थिर नहीं हो सकी है। एसओपी के अनुपालन में बैंक प्रबंधन ने चढ़ावे की गणना के लिए पुनः नयी व्यवस्था बनाई है। बैंक प्रबंधन ने इस बार पारदर्शी व ईमानदार पूर्ण व व्यवस्थित गणना सुनिश्चित कराने के लिए सेना के रिटायर बैंक कर्मियों का चुनाव किया है।

एसबीआई की अलग-अलग शाखाओं में कार्यरत दस बैंक कर्मियों को इस कार्य के लिए भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार गणना में 12 कर्मचारियों की जरूरत है। फिलहाल दस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त गणना कार्य की पूरी देखभाल के लिए एक प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। क्लास टू लेवल के अफसर को सुपरविजन के लिए तैनात कर दिया गया है। बताया गया कि यह सभी बैंक के रेगुलर स्टाफ है।

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दूसरी ओर बैंक प्रबंधन ने सिक्योरिटी सर्विस की सेवा समाप्ति के लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। बताया गया कि इस एजेंसी से जुड़े तीन कर्मियों को रोक लिया गया है जिनकी जिम्मेदारी दानपात्रों को जिन पेटियों में खाली कराया जाता है। उन सभी पेटियों को गणना स्थल तक पहुंचाने और पुनः गणना के उपरांत सुरक्षित बैंक तक लाने ले जाने की है। एजेंसी के शेष सभी कर्मियों को राम मंदिर से हटा दिया गया है। एजेंसी से भी अनुबंध तोड़ दिया गया है।

बैंक की जांच के बाद पूर्व सदस्य ने सौंपी जिम्मेदारी

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा स्टेट बैंक में जमा की गई धनराशि और धातुओं की जांच अंतरिम महासचिव द्वारा पूरी कर ली गई है। सभी लॉकरों की वीडियो ग्राफी और लिखित दस्तावेज तैयार करने के बाद ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉ अनिल मिश्रा ने नवनियुक्त अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन को महत्वपूर्ण कागजों पर दस्खत कर चाबी सौंप दी है। बीते तीन दिन पहले स्टेट बैंक के जीएम भी व्यवस्था देखने आए थे।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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