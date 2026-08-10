राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा बढ़ा, खंगाले जा रहे 2020 के भी रिकॉर्ड

पहले एसआईटी के सामने राम मंदिर की गणना में लगे आधा दर्जन कर्मचारियों को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद IG किरन एस की अगुवाई में गठित SIT ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद से ही राम मंदिर में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है।

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी की निगरानी में पुलिस टीम जांच पड़ताल के क्रम को आगे बढ़ा रही हैं। पूर्व में प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अगुवाई में गठित एसआईटी ने 2025-26 व 2024-25 के वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित लेखा-जोखा की ही पड़ताल की थी लेकिन अब यह जांच ट्रस्ट के गठन के समय से यानि 2020-21 से शुरू की गयी है। बताया गया कि इसी कड़ी में नये के अलावा पुराने कर्मचारियों को भी तलब कर सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिर उनसे पुलिस अधिकारी अलग-अलग सवाल का जवाब भी ले रहे हैं। जिससे किसी प्रकार का विरोधाभास न हो।

बताया गया कि पहले एसआईटी के सामने राम मंदिर की गणना में लगे आधा दर्जन कर्मचारियों को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आईजी किरन एस की अगुवाई में गठित एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद से ही राम मंदिर में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसी निर्देश के अनुपालन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में अलग-अलग कर्मचारियों के बयान फिर से लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2020-21 से लेकर 2021-22 और 2022-23 और 2023-24 से सम्बन्धित अभिलेखों को की भी पड़ताल की जा रही है।

सीईओ के लिए अयोध्या में 11 और 12 को होगा साक्षात्कार राम मंदिर की व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गयी है। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने प्राप्त 5200 आवेदनों की स्क्रीनिंग कर ली है। कमेटी ने इस पद के साक्षात्कार के लिए 11 और 12 अगस्त की तारीख तय की है। इसकी सूचना आवेदकों को भेज दी गयी है। साक्षात्कार अयोध्या में राम मंदिर परिसर के पीएफसी में आयोजित किया जाएगा।अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने इसकी पुष्टि की। बताया गया कि साक्षात्कार के बाद कमेटी तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को सौंपेगी। इस पैनल के नामों पर दो सितंबर को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में जाएगा। ट्रस्टियों के अनुमोदन से ही सीईओ का ऐलान होगा।

सेना के रिटायर दस बैंक कर्मी गणना में लगाए गए राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर चल रही एसआईटी की जांच के बीच व्यवस्थाएं अब तक स्थिर नहीं हो सकी है। एसओपी के अनुपालन में बैंक प्रबंधन ने चढ़ावे की गणना के लिए पुनः नयी व्यवस्था बनाई है। बैंक प्रबंधन ने इस बार पारदर्शी व ईमानदार पूर्ण व व्यवस्थित गणना सुनिश्चित कराने के लिए सेना के रिटायर बैंक कर्मियों का चुनाव किया है।

एसबीआई की अलग-अलग शाखाओं में कार्यरत दस बैंक कर्मियों को इस कार्य के लिए भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार गणना में 12 कर्मचारियों की जरूरत है। फिलहाल दस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त गणना कार्य की पूरी देखभाल के लिए एक प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। क्लास टू लेवल के अफसर को सुपरविजन के लिए तैनात कर दिया गया है। बताया गया कि यह सभी बैंक के रेगुलर स्टाफ है।

दूसरी ओर बैंक प्रबंधन ने सिक्योरिटी सर्विस की सेवा समाप्ति के लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। बताया गया कि इस एजेंसी से जुड़े तीन कर्मियों को रोक लिया गया है जिनकी जिम्मेदारी दानपात्रों को जिन पेटियों में खाली कराया जाता है। उन सभी पेटियों को गणना स्थल तक पहुंचाने और पुनः गणना के उपरांत सुरक्षित बैंक तक लाने ले जाने की है। एजेंसी के शेष सभी कर्मियों को राम मंदिर से हटा दिया गया है। एजेंसी से भी अनुबंध तोड़ दिया गया है।