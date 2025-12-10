Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsinvestigation into death of sho arun kumar rai intensified female constable meenakshi s father brother met her in jail
गोली लगने से थानेदार की मौत की जांच तेज, जेल में महिला सिपाही मीनाक्षी से मिले पिता और भाई

संक्षेप:

महिला सिपाही मीनाक्षी ने 2 दिसंबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सेलिब्रेशन की फोटो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए थे। 5 दिसंबर की रात मेरठ से लौटी थी। वह SO से मिलने के लिए उनके आवास पर गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं मीनाक्षी का बर्थडे सेलिब्रेशन तो इन दोनों के विवाद की वजह तो नहीं बना।

Dec 10, 2025 01:34 pm ISTAjay Singh संवाददाता, उरई
यूपी के उरई के कुठौंद थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय की थाना परिसर के आवास में गोली लगने से हुई मौत मामले में एसआईटी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक बार एसआईटी थाने के स्टाफ से पूछताछ कर चुकी है। आगे बयानों में भिन्नता न हो इसके लिए अलग-अलग राउंड में सभी पुलिसकर्मियों से अलग-अलग पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा इस एसआईटी में एक महिला सिपाही को भी शामिल किया गया है। ताकि जांच में किसी भी तरह की कोताही न हो सके। एसआईटी की जांच में जिसके भी बयान बदले नजर आएंगे वह शक के घेरे में आ जाएगा। इस बीच, इस मामले में गिरफ्तार महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा से उसके पिता और भाई जेल में मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक उन्होंने मीनाक्षी से बात की और उसे जरूरी सामान दिए। फिलहाल मीनाक्षी शर्मा के पिता और भाई उरई के ही एक होटल में रुके हैं। मीनाक्षी को जेल से बाहर लाने के लिए वे वकीलों के संपर्क में है।

रविवार को जब कुठौंद एसओ अरुण कुमार राय की हत्या के मामले में नामजद आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया गया था तब वहां जेल जाने से पहले मीनाक्षी के पिता और भाई ने उससे मुलाकात की थी। इस दौरान पिता ने मीनाक्षी से कहा था की लाली तुम परेशान न होना तुम्हें जल्द छुड़ा लेंगे। जिसके लिए मीनाक्षी के पिता और भाई उरई के ही एक होटल में रुके हुए हैं और कई वकीलों के संपर्क में है। ताकि मीनाक्षी को जल्द से जल्द जेल से जमानत पर निकलवाया जा सके। इतना ही नहीं मंगलवार को मीनाक्षी के पिता और भाई ने उरई जेल पहुंचकर उससे मुलाकात की। करीब 20 मिनट पिता और भाई मीनाक्षी के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने मीनाक्षी को दिनचर्या का जरूरी सामान मुहैया कराया और उसको दिलासा दिया कि वह जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएगी।

घटना के बाद भागती दिखी थी मीनाक्षी शर्मा

शुक्रवार रात को कुठौंद थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय की थाना परिसर के आवास में सर्विस पिस्टल से सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। गोली उनके सिर के आर पार हो गई थी। घटना के बाद उनके आवास से महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को भागते हुए देखा गया था और उसने ही एसओ के गोली लगने की बात को स्टाफ से बताया था। हालांकि जानकारी देने के बाद खुद महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा वहां से भाग गई थी और उसके भागते समय के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जबकि एसओ अरुण कुमार राय की पत्नी मीरा राय ने मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का आरोप लगाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके चलते पुलिस ने रविवार को नामजद महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को जेल भेज दिया था जबकि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने एसआईटी बनाई थी जिसकी अगवाई सीओ जालौन शैलेंद्र बाजपेई कर रहे हैं। इस एसआईटी ने पहले ही दिन थाना स्टाफ से पूछताछ करी थी पर अब इस एसआईटी ने अपनी जांच के दायरे को बढ़ाते हुए एक महिला सिपाही को भी टीम में शामिल किया है। आगे यह एसआईटी अब अलग-अलग राउंड में थाने के स्टाफ से अलग-अलग पूछताछ करेगी ताकि किसी के भी बयानों में भिन्नता ना हो और जिसने जो घटना के वक्त देखा हो या सुना हो उसका बारीकी से विश्लेषण करके एसआईटी अपनी जांच को पुलिस अधीक्षक को सौंप सके।

फुटेज दिखाता है, लौटने की जल्दी में थी मीनाक्षी

कुठौंद थाने के बाहर लगे कैमरों में मीनाक्षी तेज़ क़दमों से सरकारी आवास की ओर जाती दिखी। कुछ देर बाद फुटेज में घबराई हुई हालत में बाहर निकलती भी दिखाई देती है। उसी दौरान वह फोन पर किसी से लगातार बात कर रही थी इससे पता चलता है कि घटना के तुरंत बाद वह किसी को घटनाक्रम बता रही थी।

कहीं बर्थडे पार्टी तो नहीं बनी एसओ की मौत की वजह

महिला सिपाही मीनाक्षी ने 2 दिसंबर को बर्थडे मेरठ में सेलिब्रेट किया था और सेलिब्रेशन की फोटो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए थे। इसके बाद 5 दिसंबर की रात मेरठ से लौटी थी तब वह एसओ से मिलने के लिए उनके आवास पर गई थी। इससे करीबी लोगों का मानना है कि कहीं मीनाक्षी का बर्थडे सेलिब्रेशन तो इन दोनों के बीच में विवाद की वजह तो नहीं बना। एसओ अरुण कुमार राय की हत्या के आरोप में जेल भेजी गई सिपाही मीनाक्षी शर्मा के सहयोगी पुलिस कर्मियों ने बताया कि मीनाक्षी सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 दिसंबर को मीनाक्षी का जन्मदिन था और मीनाक्षी मेरठ चली गई और वहां दोस्तों के साथ बर्थडे मनाया था। बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी मीनाक्षी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की थीं।

पांच दिसंबर को मेरठ से कुठौंद पहुंची थी

पांच दिसंबर को जब वह मेरठ से लौटी तो अरुण कुमार राय से मिलने के लिए सरकारी आवास पर गई थी और तभी एसओ की गोली लगने से मौत हुई थी। तब मीनाक्षी शर्मा वहां से भागी थी और वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए थे।

क्या बोले अधिकारी

अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि एसआईटी जांच कर रही है और टीम में एक महिला सिपाही को भी शामिल किया गया। अलग-अलग राउंड में स्टाफ से पूछताछ होगी।

