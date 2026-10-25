आरोपियों को कोर्ट से जल्दी जमानत मिलने पर सवालों में जांच अधिकारी, एक हफ्ते में 3 शिकायतें

मुकदमे के आरोपितों को जल्दी जमानत मिलने पर शिकायतकर्ता अब विवेचकों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। बीते एक सप्ताह में ऐसी तीन शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई और आईजीआरएस के जवाब पर असंतोष जताया। पुलिस उन्हें जमानत प्रक्रिया समझा रही है।

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता: मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित को कोर्ट से जल्दी जमानत मिल जाने पर अब शिकायतकर्ता जांच अधिकारी (विवेचक) के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्हें जल्द जमानत मिल गई। बीते एक सप्ताह में इस तरह की तीन शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने के साथ ही आईजीआरएस पर मिले जवाब को भी असंतोषजनक बताया है। वहीं, पुलिस की जांच में कुछ मामलों में आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिलने की स्थिति सामने आई है। इसके बाद पुलिस शिकायतकर्ताओं को विवेचना और जमानत की प्रक्रिया समझाने में जुटी है। शिकायतकर्ताओं की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपितों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की, जिससे उन्हें सजा मिल सके।

शिकायतकर्ताओं का मानना है कि आरोपितों को जल्दी जमानत मिलना पुलिस की कार्रवाई में कमी का नतीजा है। इसी आधार पर उन्होंने विवेचक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, पुलिस की जांच में जमानत मिलने की स्थिति साफ होने के बाद शिकायतों की प्रकृति को लेकर अलग तस्वीर सामने आई है। पुलिस का कहना है कि किसी आरोपित को कोर्ट से जमानत मिल जाना यह साबित नहीं करता कि विवेचक ने कार्रवाई नहीं की। जमानत देने या खारिज करने का फैसला संबंधित न्यायालय करता है। इसके लिए मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों को देखा जाता है।

कानूनी पहलुओं की जानकारी दे रही पुलिस लगातार सामने आ रही शिकायतों के बीच पुलिस को शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की स्थिति और जमानत के कानूनी पहलुओं की जानकारी देनी पड़ रही है। इससे यह भी साफ हो रहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित की गिरफ्तारी, विवेचना और न्यायालय से जमानत मिलने की प्रक्रिया को लेकर शिकायतकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

जवाब से संतुष्ट नहीं शिकायतकर्ता इन मामलों में शिकायतकर्ताओं ने आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जवाब में उनकी शिकायत के मूल बिंदुओं पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने दोबारा प्रार्थना पत्र देकर पुलिस की भूमिका की जांच कराने की मांग की। पुलिस के सामने अब शिकायतकर्ताओं को यह स्पष्ट करने की चुनौती है कि मुकदमे में विवेचक की कार्रवाई और न्यायालय से मिली जमानत दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। किसी शिकायत में यदि विवेचना के दौरान लापरवाही, साक्ष्य जुटाने में कमी या कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन का ठोस आधार मिलता है तो उसकी जांच कराई जा सकती है। लेकिन केवल जमानत मिलने के आधार पर विवेचक को दोषी नहीं माना जा सकता।