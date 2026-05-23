चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाश, महिलाओं ने दिखाई बहादुरी, गांव वालों ने पीटकर मार डाला
लखीमपुर खीरी के राजापुर गांव में शुक्रवार की आधी रात चोरी के इरादे कुछ बदमाश घर में घुस गए। घर की महिलाओं ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को घेर लिया और फिर घर अन्य लोगों को जगाया।
Lakhimpur Kheri news: यूपी के लखीमपुर खीरी के राजापुर गांव में शुक्रवार की आधी रात चोरी के इरादे कुछ बदमाश घर में घुस गए। घर की महिलाओं ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को घेर लिया और फिर घर अन्य लोगों को जगाया। इतनी देर में गांव के अन्य लोग भी आग गए। बदमाशों चारों तरफ से घिर गए। एक बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। जिसे ग्रामीणों ने पीटकर मार डाला। उसके साथी दो युवकों को चाकू मारकर भागने में कामयाब रहे। सूचना पर सीओ धौरहरा व खमरिया थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। खमरिया एसओ निर्मल तिवारी ने बताया कि मारा गया बदमाश थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उस पर 35 मुकदमे दर्ज थे।
राजापुर निवासी सुशील के घर चोरी करने के इरादे से शुक्रवार देर रात चोर दाखिल हुए। गृहस्वामी को घर में चोरों की मौजूदगी की भनक लग गई। उसने शोर मचा दिया। गांव वालों ने चोरों को दबोचने के लिए घेराबंदी कर ली। दो बदमाश ग्रामीणों पर चाकू से वार कर भाग निकले। लेकिन एक बदमाश को गांव वालों ने पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मारे गए बदमाश की पहचान खमरिया थाना क्षेत्र के मंदूरा निवासी हिस्ट्रीशीटर मुन्नीलाल पुत्र शिवराज के रूप में हुई है। बदमाशों के हमले में दो ग्रामीण भी जख्मी हुए। जिनका इलाज जारी है। थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने कहा कि वारदात के बाद फरार हुए चोरों की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं।
महिलाओं ने दिखाई बहादुरी, गांव वालों ने घेर लिया बदमाशों को
रात के करीब दो बजे थे। खमरिया थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में सुशील के घर में परिजन गहरी नींद में थे। इसी दरम्यान घर में आहट हुई। सुशील की पत्नी सुशीला देवी की आंख खुल गई। नीचे कमरे में सो रही सुशीला देवी को लगा कि बगल वाले कमरे में कुछ हलचल है। सुशीला बिस्तर छोड़कर दबे पांव कमरे के दरवाजे पर पहुंची। देखा तो होश उड़ गए। कमरे में मौजूद चोर बक्सा खोलकर सामान निकालने की कोशिश में जुटा था। सुशीला देवी शोर मचाते हुए चोर पर टूट पड़ी। शोरगुल सुनकर घर की औरतें और परिवार के अन्य लोग भी आ गए। घर में पकड़े गए चोर को परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की।
बताया जाता है कि सुशील के भाई रामप्रसाद का घर कुछ दूरी पर है। हल्ला हुआ तो सुशील के भतीजे अंकित और सतीश भी आ गए। परिजनों और ग्रामीणों ने घर से भाग रहे चोरों का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे फिर से दबोच लिया। पीछा करते हुए अंकित पुत्र रामप्रसाद ने चोर को पकड़ा। तब चोर मुन्नीलाल ने अंकित पर चाकू से वार कर दिया। चाकू अंकित की गर्दन पर लगा। जिससे वह जख्मी हो गया। छोटे भाई को जख्मी देख सतीश ने चोर को दबोचने की कोशिश की तो चोर ने सतीश को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इस बीच गांव के तमाम लोग मौके पर आ गए। ग्रामीणों की पिटाई से चोर मुन्नूलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक चोरों की संख्या तीन थी। जिनमें से दो चोर भागने में कामयाब रहे।
पब्लिक मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर गैंगेस्टर समेत 35 केस
राजापुर में ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा बदमाश मुन्नीलाल शातिर किस्म का अपराधी था। जिस पर खमरिया, ईसानगर, फूलबेहड़, नीमगांव थानों में 35 मुकदमे दर्ज थे। 2010 में पहला मुकदमा लिखा गया। 2011 में उस पर गैंगेस्टर भी लग गया था। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश की हिस्ट्रीशीट खुल चुकी थी। जो मौजूदा समय में जमानत पर था। राजापुर में चोरी की वारदात के दौरान ग्रामीणों द्वारा मौत के घाट उतारा गया बदमाश मुन्नीलाल क्षेत्र में हुई चोरी की कई बड़ी वारदातों में शामिल था। खमरिया थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने बताया कि मुन्नीलाल पर खमरिया समेत अन्य थानों में करीब 35 मुकदमे दर्ज थे। उन्होने बताया कि कुछ समय पहले मुन्नीलाल को खमरिया पुलिस ने आर्म्स एक्ट जेल भेजा था। उस मामले में जमानत पाकर मुन्नीलाल फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुट गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि वारदात के दौरान मौजूद रहे मुन्नूलाल के साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।