चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाश, महिलाओं ने दिखाई बहादुरी, गांव वालों ने पीटकर मार डाला

लखीमपुर खीरी के राजापुर गांव में शुक्रवार की आधी रात चोरी के इरादे कुछ बदमाश घर में घुस गए। घर की महिलाओं ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को घेर लिया और फिर घर अन्य लोगों को जगाया।

Lakhimpur Kheri news: यूपी के लखीमपुर खीरी के राजापुर गांव में शुक्रवार की आधी रात चोरी के इरादे कुछ बदमाश घर में घुस गए। घर की महिलाओं ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को घेर लिया और फिर घर अन्य लोगों को जगाया। इतनी देर में गांव के अन्य लोग भी आग गए। बदमाशों चारों तरफ से घिर गए। एक बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। जिसे ग्रामीणों ने पीटकर मार डाला। उसके साथी दो युवकों को चाकू मारकर भागने में कामयाब रहे। सूचना पर सीओ धौरहरा व खमरिया थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। खमरिया एसओ निर्मल तिवारी ने बताया कि मारा गया बदमाश थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उस पर 35 मुकदमे दर्ज थे।

राजापुर निवासी सुशील के घर चोरी करने के इरादे से शुक्रवार देर रात चोर दाखिल हुए। गृहस्वामी को घर में चोरों की मौजूदगी की भनक लग गई। उसने शोर मचा दिया। गांव वालों ने चोरों को दबोचने के लिए घेराबंदी कर ली। दो बदमाश ग्रामीणों पर चाकू से वार कर भाग निकले। लेकिन एक बदमाश को गांव वालों ने पीटकर मौत के घाट उतार दिया। मारे गए बदमाश की पहचान खमरिया थाना क्षेत्र के मंदूरा निवासी हिस्ट्रीशीटर मुन्नीलाल पुत्र शिवराज के रूप में हुई है। बदमाशों के हमले में दो ग्रामीण भी जख्मी हुए। जिनका इलाज जारी है। थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने कहा कि वारदात के बाद फरार हुए चोरों की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं।

महिलाओं ने दिखाई बहादुरी, गांव वालों ने घेर लिया बदमाशों को रात के करीब दो बजे थे। खमरिया थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में सुशील के घर में परिजन गहरी नींद में थे। इसी दरम्यान घर में आहट हुई। सुशील की पत्नी सुशीला देवी की आंख खुल गई। नीचे कमरे में सो रही सुशीला देवी को लगा कि बगल वाले कमरे में कुछ हलचल है। सुशीला बिस्तर छोड़कर दबे पांव कमरे के दरवाजे पर पहुंची। देखा तो होश उड़ गए। कमरे में मौजूद चोर बक्सा खोलकर सामान निकालने की कोशिश में जुटा था। सुशीला देवी शोर मचाते हुए चोर पर टूट पड़ी। शोरगुल सुनकर घर की औरतें और परिवार के अन्य लोग भी आ गए। घर में पकड़े गए चोर को परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की।

बताया जाता है कि सुशील के भाई रामप्रसाद का घर कुछ दूरी पर है। हल्ला हुआ तो सुशील के भतीजे अंकित और सतीश भी आ गए। परिजनों और ग्रामीणों ने घर से भाग रहे चोरों का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे फिर से दबोच लिया। पीछा करते हुए अंकित पुत्र रामप्रसाद ने चोर को पकड़ा। तब चोर मुन्नीलाल ने अंकित पर चाकू से वार कर दिया। चाकू अंकित की गर्दन पर लगा। जिससे वह जख्मी हो गया। छोटे भाई को जख्मी देख सतीश ने चोर को दबोचने की कोशिश की तो चोर ने सतीश को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इस बीच गांव के तमाम लोग मौके पर आ गए। ग्रामीणों की पिटाई से चोर मुन्नूलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक चोरों की संख्या तीन थी। जिनमें से दो चोर भागने में कामयाब रहे।