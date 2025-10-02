बरेली में दो दिन के लिए फिर बंद हुईं इंटरनेट सेवाएं, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

बरेली में एक बार फिर इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। गुरुवार की शाम तीन बजे से अगले 48 घंटे तक इंटरनेट की सभी सेवाएं बंद रहेंगी। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने ये कदम उठाया है।

यूपी के बरेली में एक बार फिर इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया। गुरुवार की शाम तीन बजे से अगले 48 घंटे तक इंटरनेट की सभी सेवाएं बंद रहेंगी। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। यूपी सरकार के गृह सचिव गौरव दयाल ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। गृह सचिव गौरव दयाल ने आदेश में लिखा है कि बरेली में कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हो सकती है। इससे जान-माल का नुकसान भी हो सकता है। एसएमएस और व्हाट्सएप के साथ ही फेसबुक व यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा सकता है। इसको देखते हुए ही इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए गुरुवार की शाम तीन बजे से चार अक्टूबर की शाम तीन बजे तक 48 घंटे के लिए दूर संचार सेवाओं से मैसेज, इंटरनेट, ब्राडबैंड सेवा को निलम्बित करने का आदेश दिया गया है।

बतादें कि बीते शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया था। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करके बाइकों को फूंक दिया था। पुलिस के अनुसार भीड़ को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बुलाया गया था। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। तीन अक्टूबर को एक फिर जुमे की नमाज पड़ रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया है। शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए शहर भर में पुलिस फोर्स को तैनाती गई है। साथ ही इंटरनेट की सेवाओं पर भी 48 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है।

पहले भी दो दिन के लिए बंद की गईं थीं इंटरनेट सेवाएं बरेली में बीते शुक्रवार को हुए उप्रदव के बाद बिगड़े माहौल को देखते हुए शासन ने 27 सितंबर को इंटरनेट सेवाओं पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद ही शनिवार से 29 सितंबर तक के लिए बरेली में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गईं थीं।