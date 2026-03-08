अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: आज महिलाएं चलाएंगी ट्रेन, नारी शक्ति के हाथ स्टेशन की कमान

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रविवार को पूर्वोत्तर रेलवे की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। महिलाएं ट्रेन चलाने के साथ रेलवे स्टेशन भी संभालेंगी। 65115 भटनी-अयोध्या धाम मेमू गाड़ी महिला कर्मचारी संचालित करते हुए यूपी के अयोध्या धाम ले जाएंगी।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रविवार को पूर्वोत्तर रेलवे की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। महिलाएं ट्रेन चलाने के साथ रेलवे स्टेशन भी संभालेंगी। 65115 भटनी-अयोध्या धाम मेमू गाड़ी महिला कर्मचारी संचालित करते हुए यूपी के अयोध्या धाम ले जाएंगी। साथ ही रेलवे प्रशासन यूपी के गोरखपुर जं स्टेशन के इलेक्ट्रानिक पैनल पर सभी परिचालनिक कार्य महिला रेलकर्मी संभालेंगी।

बता दें कगोरखपुर जं. स्टेशन के रूट रिले इंटरलॉकिंग आरआरआई पैनल, स्टेशन संचालन, टिकट बुकिंग, स्टेशन की साफ-सफाई तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह महिला कर्मचारियों निभाएंगी। गोरखपुर के यांत्रिक कारखाना में नॉन एसी ट्रिमिंग शॉप पूरी तरह से महिला रेल कर्मी ही संचालित करती हैं। वहीं, लखनऊ मंडल का लखनऊ सिटी स्टेशन पूर्ण रूप से महिलाएं चलाती हैं।

उधर, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे में महिला सशक्तिकरण को समर्पित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कोचिंग डिपो में तैनात महिला तकनीशियनों द्वारा ट्रेनों के अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में लिनेन की धुलाई एवं उनके रख-रखाव का पूरा कार्य महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा। यांत्रिक कारखाना में ‘महिला सशक्तिकरण‘ पुस्तक का विमोचन एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में रविवार को 07.30 बजे से ‘शक्ति वॉक‘ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला खिलाड़ी एवं महिला रेल कर्मी प्रतिभाग करेंगी।

वहीं, महिला रेल कर्मियों एवं महिला यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर शिशु स्तनपान कक्ष का प्रावधान किया गया है। आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये ‘मेरी सहेली‘ अभियान संचालित किया जा रहा है।

स्टेशन पर आज से मिलेंगे सेनेटरी पैड अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आठ मार्च से गोरखपुर और खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर पांच रुपये में सेनेटरी पैड मिलेंगे। दोनों स्टेशनों पर सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगा दी गई हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर तीन मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें एसी वेटिंग रूम और महिला वेटिंग रूम के शौचालयों में स्थापित की गई हैं।