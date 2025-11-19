अपनी शादी में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अन्नू रानी और दूल्हा साहिल ने की हर्ष फायरिंग, मुकदमा दर्ज

संक्षेप: मेरठ में अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक (जेवलिन थ्रो) खिलाड़ी अन्नू रानी और उनके पति राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग खिलाड़ी साहिल भारद्वाज पर शादी के एक दिन बाद ही बुधवार को हर्ष फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है।

यूपी के मेरठ में अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक (जेवलिन थ्रो) खिलाड़ी अन्नू रानी और उनके पति राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग खिलाड़ी साहिल भारद्वाज पर शादी के एक दिन बाद ही बुधवार को हर्ष फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों ने मंगलवार को शादी समारोह में मंच से ही मस्कट बंदूक से फायरिंग की थी। इसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह जांच भी की जा रही है कि फायरिंग के लिए इस्तेमाल राइफल किसकी थी।

सरधना के बहादरपुर गांव निवासी अन्नू रानी अंतरराष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर हैं। 18 नवंबर को उनकी शादी रोहतक निवासी साहिल भारद्वाज के साथ हुई थी। इस दौरान स्टेज पर ही अन्नू और साहिल ने मस्कट/राइफल से दो राउंड हवाई फायर किया। वरमाला के बाद साहिल ने 10 रुपये के नोटों की गड्डी भी अन्नू के ऊपर उछाली। हर्ष फायरिंग करते हुए अन्नू और साहिल का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताडा के आदेश पर बुधवार को सरधना थाने में अन्नू रानी और उनके पति साहिल के खिलाफ सरधना थाने में तैनात दरोगा अतुल कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया। बीएनएस की धारा 125(लापरवाही से दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों के लिए दंड) समेत आयुध अधिनियम की धारा 25 और 30 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस पता कर रही, किसका है हथियार पुलिस इस मामले में पता कर रही है कि आखिर हथियार किसका था? इस संबंध में थाना पुलिस को पूछताछ और कार्रवाई के लिए लगाया गया है। इस मामले में दर्ज मुकदमे की धाराओं के अनुसार अवैध रूप से मस्कट बंदूक का उपयोग करने पर आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत न्यूनतम 3 साल की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 125 के तहत तीन माह सजा और जुर्माना हो सकता है।

पहले भी कई चर्चित मामले आए सामने मेरठ में ही पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री मुकेश सिद्धार्थ और उनके बेटे पर भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने का मुकदमा लालकुर्ती थाने में दर्ज कराया गया था। इसके बाद मुकेश सिद्धार्थ की तलाश में कई दिनों तक पुलिस दबिश देती रही थी। इसके अलावा एक माह पूर्व शादी समारोह के दौरान हापुड़ रोड पर भी हर्ष फायरिंग की गई थी। तीन दिन पहले रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड के भाइयों की जेल से रिहाई पर भी आतिशबाजी और हर्ष फायरिंग की गई थी।