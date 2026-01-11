Hindustan Hindi News
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चिंताजनक, भारत सरकार करे वैश्विक हिंदुओं की रक्षा: प्रवीण तोगड़िया

संक्षेप:

अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा जैसे अमेरिका ने नाइजीरिया में ईसाइयों पर हुए हमलों के बाद सेना भेजकर कार्रवाई की, उसी प्रकार भारत सरकार को भी दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

यूपी के बरेली पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को गंभीर और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने नाइजीरिया में ईसाइयों पर हुए हमलों के बाद सेना भेजकर कार्रवाई की, उसी प्रकार भारत सरकार को भी दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण ईसाई और मुस्लिम समुदायों में हो रहा है। जहां भी ऐसी कोई घटना सामने आए, वहां हिंदुओं को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए और समाज की रक्षा करनी चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जनसंख्या कानून को लेकर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि एक देश में दो अलग-अलग कानून नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उनके अनुसार, यदि कानून बनने के एक वर्ष बाद किसी परिवार में निर्धारित सीमा से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, तो उस परिवार को सरकारी सुविधाएं, सरकारी स्कूलों में प्रवेश, सरकारी नौकरियां और अन्य लाभ नहीं मिलने चाहिए।

बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि 1991 की मतदाता सूची को आधार बनाकर जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यदि सख्त जांच प्रक्रिया अपनाई जाए तो देश से अवैध घुसपैठ की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदुओं की सुरक्षा, अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर आवाज उठाती रहेगी।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
