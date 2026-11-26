अंदरूनी झगड़े से कठिन होगी जीत, सपा और कांग्रेस गठबंधन में सीटों के विवाद पर खरगे की नसीहत
राजधानी लखनऊ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सपा और कांग्रेस गठबंधन में सीटों के विवाद पर नसीहत दी। जीत केवल अंदरूनी झगड़े से ही कठिन होगी। हम बाहर की लड़ाई लड़ सकते हैं।
यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सपा और कांग्रेस गठबंधन में सीटों के विवाद पर कड़ी नसीहत दी है। मल्लिकार्जुन खरगे ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर कहा कि अहंकार की बात किसी को नहीं करनी चाहिए। चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का। अहंकार नहीं होना चाहिए। जो गठबंधन था, वह रहेगा। लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। जीत केवल अंदरूनी झगड़े से ही कठिन होगी। हम बाहर की लड़ाई लड़ सकते हैं। मजबूत बनिए। डर गए तो मर गए। जीत पक्की करना। सब मिलकर लड़ना। आगे बढ़ना है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बृहस्पतिवार को पार्टी के प्रस्तावित 'संविधान रक्षा सम्मेलन' में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद खरगे ने पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और सांसद प्रमोद तिवारी के साथ आंबेडकर महासभा परिसर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इमरान मसूद को भी नसीहत दी
इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इमरान मसूद को मैं उन्हें अक्सर टेलीविजन पर सुनता हूं, जहां वह काफी जोश के साथ अपनी बात रखते हैं। हालांकि, हमें सिर्फ बातें करने के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। हम जितना मिलकर काम करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। वह संसद में हैं, जहां वह लगातार पार्टी के लिए लड़ते हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि पार्टी के विचार और रुख मजबूती से रखे जाएं।
खरगे ने बीजेपी पर भी बोला हमला
बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खरगे ने कहा कि ये लोग वोट चोरी भी करते हैं और भगवान के नाम पर दान की भी चोरी कर रहे हैं। यहां पर लड़ाई कुर्सी के लिए हो रही। सत्ता के लिए हो रही है। आपस में लड़ रहे हैं। आने वाले चुनाव में संविधान विरोधियों को हराइए। दोबारा संविधान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। खरगे ने कहा कि राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि विदेश जाकर कुछ बोलते हैं। कौन गया था अमेरिका में ट्रंप का प्रचार करने। क्या कहा था... फिर एक बार ट्रंप...। अरे तुम भारत के प्रधानमंत्री हो। तुमसे क्या लेना ट्रंप से? खरगे ने कहाकि मोदी का गठबंधन ज्ञानेश के खिलाफ हुआ है। उन्हें हटाने के लिए राहुल अखिलेश का गठबंधन हुआ है। ये ज्ञानेश के साथ मिलकर कभी ये बूथ निकालते हैं। खरगे ने पीएम मोदी जी जहां जाते थे कहते थे, अबकी बार 400 पार। यूपी ने मोदी के रथ को रोक दिया। इसीलिए अब वह चुप हैं। अश्वमेध के घोड़े की लगाम लखनऊ में पकड़ी गई। अब कम बोलते हैं। शाह भी कम बोलते हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें