यूपी में इंटर की टॉपर ने संभाली डीएम की कुर्सी, दहेज केस में दिखाए सख्त तेवर, बगल में बैठे रहे अफसर
लखीमपुर खीरी जिले में बेहजम स्थित राजरानी माता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की छात्रा यशी रस्तोगी एक दिन की डीएम बनी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और अनिल कुमार रस्तोगी की मौजूदगी में यशी को पुष्पगुच्छ और प्रमाणपत्र भेंट कर स्वागत की।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बेहजम स्थित राजरानी माता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की छात्रा यशी रस्तोगी एक दिन की डीएम बनी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और अनिल कुमार रस्तोगी की मौजूदगी में यशी को पुष्पगुच्छ और प्रमाणपत्र भेंट कर स्वागत की। डीएम ने अपनी कुर्सी पर यशी को बिठाते हुए एक दिन की डीएम का प्रमाण पत्र, स्कूल बैग और मिशन शक्ति स्पेशल किट देकर सम्मानित किया। कुर्सी संभालते ही एक दिन की डीएम बनी छात्रा दहेज केस में सख्त तेवर दिखाए। इस दौरान बगल में अफसर कुर्सी डाले बैठे रहे।
डीएम के तौर पर यशी ने जनसुनवाई में फरियादियों की शिकायतें सुनीं और दहेज उत्पीड़न के एक मामले पर अफसरों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए। यशी ने बेटियों से अपील की ‘पढ़ो-लिखो, आगे बढ़ो और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहो। बालिकाएं व महिलाएं अन्याय के खिलाफ बेखौफ आवाज़ उठाएं। बताते चलें कि बेहजम स्थित राजरानी माता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की छात्रा यशी ने इंटरमीडिएट में जनपद टॉप कर पहले ही जिले का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय दिलाना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने जैसे मुद्दों पर जनपद भर में विविध गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
आने वाले दिनों में महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय से जुड़े कई नवाचार कार्यक्रम और गति पकड़ेंगे, ताकि नारी शक्ति को और सशक्त बनाया जा सके। यशी की एक दिन की डीएम की ताजपोशी न सिर्फ बालिकाओं के लिए प्रेरणा बनी बल्कि नारी सशक्तिकरण की बुलंद मिसाल भी पेश कर गई। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र, जिला प्रोबेशन अधिकारी लवकुश भार्गव, तहसीलदार मितौली दिनेश कुमार मौजूद रहे।