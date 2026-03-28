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यूपी में इंटर के छात्र की हत्या, घर से बुला ले गया दोस्त, 'महफिल' में हुआ झगड़ा तो चाकू गोदकर मार डाला

Mar 28, 2026 02:57 pm ISTDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
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बरेली जिले के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में इंटर के छात्र 17 वर्षीय शिवा पटेल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार शाम दोस्तों के साथ हुई कहासुनी के बाद उस पर हमला किया गया था।

यूपी में इंटर के छात्र की हत्या, घर से बुला ले गया दोस्त, 'महफिल' में हुआ झगड़ा तो चाकू गोदकर मार डाला

Bareilly Murder News: यूपी के बरेली जिले के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में इंटर के छात्र 17 वर्षीय शिवा पटेल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार शाम दोस्तों के साथ हुई कहासुनी के बाद उस पर हमला किया गया था। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पांच नामजद समेत आठ आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दो को हिरासत में लिया है।

इज्जतनगर क्षेत्र की सैनिक कॉलोनी निवासी शिवा पटेल इंटर का छात्र था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार शाम उसका दोस्त मानव राजपूत बातों में फंसाकर घर से बुलाकर ले गया था। वह उसे लेकर संजयनगर में चार खम्भा के पास पहुंचा, जहां अशोक विहार कॉलोनी का गौरव, कृष्णा, सैनिक कॉलोनी का पारस, रचित और तीन अन्य लड़के मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने शिवा के साथ मारपीट शुरू कर दी और चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो आरोपी वहां से भाग निकले।

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ऑपरेशन के बाद हुई मौत

घटना के बाद परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन हालत गंभीर बनी रही। शनिवार सुबह करीब चार बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा।

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पांच नामजद समेत आठ पर रिपोर्ट

पुलिस का कहना है कि शिवा के पिता केहरी सिंह की तहरीर के आधार पर पांच नामजद समेत आठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य की तलाश में भी दबिश दी जा रही है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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