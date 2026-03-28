यूपी में इंटर के छात्र की हत्या, घर से बुला ले गया दोस्त, 'महफिल' में हुआ झगड़ा तो चाकू गोदकर मार डाला

बरेली जिले के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में इंटर के छात्र 17 वर्षीय शिवा पटेल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार शाम दोस्तों के साथ हुई कहासुनी के बाद उस पर हमला किया गया था।

Bareilly Murder News: यूपी के बरेली जिले के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में इंटर के छात्र 17 वर्षीय शिवा पटेल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार शाम दोस्तों के साथ हुई कहासुनी के बाद उस पर हमला किया गया था। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पांच नामजद समेत आठ आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दो को हिरासत में लिया है।

इज्जतनगर क्षेत्र की सैनिक कॉलोनी निवासी शिवा पटेल इंटर का छात्र था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार शाम उसका दोस्त मानव राजपूत बातों में फंसाकर घर से बुलाकर ले गया था। वह उसे लेकर संजयनगर में चार खम्भा के पास पहुंचा, जहां अशोक विहार कॉलोनी का गौरव, कृष्णा, सैनिक कॉलोनी का पारस, रचित और तीन अन्य लड़के मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने शिवा के साथ मारपीट शुरू कर दी और चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो आरोपी वहां से भाग निकले।

ऑपरेशन के बाद हुई मौत घटना के बाद परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन हालत गंभीर बनी रही। शनिवार सुबह करीब चार बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा।