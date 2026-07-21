गोरखपुर के 68 हजार बकायेदारों को बड़ी राहत, माफ होगा ब्याज

गोरखपुर के बकायेदारों के लिए खुशखबरी है। नगर निगम में गृहकर, जलकर और सीवरकर का 257 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 186 करोड़ रुपये मूल कर और 71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं। प्रदेश सरकार की ओटीएस लागू होने से महानगर 68 हजार ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।

गोरखपुर नगर निगम में गृहकर, जलकर और सीवर टैक्स का 257 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 186 करोड़ रुपये मूल कर और 71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं। प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू होने से महानगर 68 हजार बकायेदारों को ब्याज माफी का लाभ मिलेगा, वहीं नगर निगम बड़े पैमाने पर बकाया वसूली अभियान चलाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का फैसला किया है। गोरखपुर नगर निगम में इस योजना का सीधा लाभ करीब 68 हजार बकायेदारों को मिलेगा, जिन पर कुल 257 करोड़ रुपये का गृहकर, जलकर और सीवरकर बकाया है। इसमें 186 करोड़ रुपये मूल कर तथा 71 करोड़ रुपये ब्याज और सरचार्ज का है। 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित होने वाली इस योजना के तहत मूल बकाया जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

करदाता चाहें तो बकाया राशि अधिकतम तीन किस्तों में भी जमा कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जाएंगे तथा नगर निगम में इसके लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी। नगर निगम अब ओटीएस योजना के जरिए अधिक से अधिक बकायेदारों से कर जमा कराने की रणनीति पर काम करेगा।

15 अगस्त से 15 दिसंब तक चलेगी ओटीएस योजना गृहकर, जलकर और सीवरकर तीनों के बकायेदार योजना का लाभ उठा सकेंगे।

मूल बकाया कर जमा करने पर ब्याज व सरचार्ज पूरी तरह माफ होगा।

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार होंगे।

सभी निकायों में हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

ई-मेल, एसएमएस से बकायेदारों को योजना की जानकारी दी जाएगी।

आवेदन न करने वाले बकायेदारों पर नियमानुसार वसूली और प्रवर्तन की कार्रवाई।

लखनऊ में 223 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ उधर, राजधानी लखनऊ के करीब 2.43 लाख भवन स्वामियों को हाउस टैक्स के बकाये से बड़ी राहत मिलेगी। शासन ने सोमवार को ओटीएस लागू कर दी है। इसके तहत हाउस टैक्स के बकाये पर लगने वाला 100 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

650 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया लखनऊ नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में कुल 2,43,479 भवन स्वामियों पर हाउस टैक्स का बकाया है। इन भवनों पर मूल कर के रूप में 426.70 करोड़ रुपये बकाया हैं जबकि ब्याज की राशि 223.45 करोड़ पहुंच चुकी है। ओटीएस योजना के तहत यदि भवन स्वामी निर्धारित अवधि में मूल कर जमा कर देते हैं तो उन पर लगाया गया पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।