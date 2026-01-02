UP Weather: यूपी में कड़ाके की सर्दी ने की वापसी, 33 शहरों में कोहरा, सभी जिलों के 12वीं तक स्कूल बंद

संक्षेप: शुक्रवार को प्रदेश के 33 शहरों में कोहरा इतना घना रहा कि दृश्यता शून्य से 80 मीटर तक दर्ज की गई। 18 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। न्यूनतम तापमान के मामले में बाराबंकी-हरदोई और अधिकतम में बरेली, कानपुर और लखनऊ सबसे सर्द रहे।

यूपी में दिसम्बर के अंत और साल के पहले दिन मामूली राहत के बाद एक बार फिर कड़ाके की सर्दी ने वापसी की है। शुक्रवार को प्रदेश के 33 शहरों में कोहरा इतना घना रहा कि दृश्यता शून्य से 80 मीटर तक दर्ज की गई। 18 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। न्यूनतम तापमान के मामले में बाराबंकी-हरदोई और अधिकतम में बरेली, कानपुर और लखनऊ सबसे सर्द रहे। बाराबंकी और हरदोई में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। गोरखपुर में 6.4 डिग्री और आजमगढ़ में 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। लखनऊ में 8.6 और कानपुर (आईएएफ) में 7.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा।

कानपुर शहर में 7.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। यूपी के जिन स्थानों पर रात का पारा 10 डिग्री के नीचे रहा, उनमें मुख्य रूप से बाराबंकी (6.0), हरदोई (6.0), गोरखपुर (6.4), आजमगढ़ (6.9), कानपुर शहर (7.2), कानपुर एयरफोर्स (7.4), इटावा (7.4), बलिया (7.5), सुल्तानपुर (7.7), बहराइच (7.8), अयोध्या (8.0), बुलंदशहर (8.0), फुरसतगंज (8.4), वाराणसी एयरपोर्ट (8.5), चुर्क (8.5), लखीमपुर खीरी (9.0), फतेहपुर (9.0) और मुरादाबाद-हमीरपुर-बरेली (9.2) शामिल हैं। दिन की ठंड की बात करें तो बरेली सबसे ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री गिरकर महज 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शाहजहांपुर और मुरादाबाद में 14.4 डिग्री, कानपुर में 14.5 डिग्री और लखनऊ में 14.6 दर्ज किया गया। हरदोई में 15.0 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। वहीं सर्दी को देखते हुए सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को पांच जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया।

आगरा, गोरखपुर, कानपुर में दृश्यता शून्य मौसम विभाग के अनुसार सुबह 08:30 बजे कई शहरों में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। आगरा (आईएएफ), गोरखपुर (आईएएफ), कुशीनगर एयरपोर्ट, प्रयागराज (आईएएफ), कानपुर (आईएएफ) और आजमगढ़ में दृश्यता शून्य रही। फुरसतगंज, फतेहपुर, प्रयागराज शहर और कानपुर शहर में दृश्यता 10 मीटर रही। हमीरपुर और बलिया में 20 मीटर दृश्यता दर्ज की गई जबकि सुलतानपुर में यह 30 मीटर, बस्ती, बहराइच और गोरखपुर शहर में 40 मीटर रही। सुबह 6:00 बजे भले ही दृश्यता शून्य पहुंच गई थी लेकिन 8:30 बजे लखनऊ में यह 50 मीटर तक हो गई थी। वाराणसी (बीएचयू व एयरपोर्ट), गाजीपुर और अयोध्या में भी दृश्यता 50 मीटर रही। वहीं, हरदोई में 60 मीटर, फतेहगढ़ में 80 मीटर, लखीमपुर खीरी में 90 मीटर और झांसी व चित्रकूट में 100 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई।

कानपुर में सबसे सर्द दिन दिनभर धुंध और कोहरे की चादर से कानपुर में अंधेरा छाया रहा। सूर्य दर्शन नहीं हुए। तेज बर्फीली हवाएं चलती रहीं जिससे लोग कांपते रहे। 24 घंटे पहले खिली धूप से मौसम बेहतर होने की उम्मीद बंधी थी जो कुछ ही घंटों में टूट गई। रात में हल्के बादलों के कारण तेज बर्फीली हवाओं के रहते हुए भी तापमान अधिक नहीं गिरा।

बरेली मंडल में नहीं निकली धूप, शीतलहर जारी बरेली मंडल के चारों जिलों में शीतलहर जारी है। बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ दी है। बरेली मंडल के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में शुक्रवार को धूप नहीं निकली। आसमान में बादल छाए रहे। बदायूं में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। प्रयागराज में शुक्रवार को सुबह से कोहरा छाया हुआ रहा। दोपहर में कुछ देर के लिए धूप निकली लेकिन बेदम जैसी। इस कारण दिनभर गलन रही।

इन 32 जिलों में अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।