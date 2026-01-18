यूपी में भयंकर सर्दी, 20 लोगों के लिए काल बन गया कोहरा, इस दिन से मिलेगी ठंड से राहत

संक्षेप: शीतलहर के बीच कोहरा भी कहर बरपा रहा है। रविवार को 17 शहरों में घना कोहरा छाया रहा। इनमें आठ में तो दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। जिसके चलते सड़क हादसों की बाढ़ आ गई।

यूपी में इन दिनों भयंकर सर्दी पड़ रही है। शीतलहर के बीच कोहरा भी कहर बरपा रहा है। रविवार को 17 शहरों में घना कोहरा छाया रहा। इनमें आठ में तो दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। जिसके चलते सड़क हादसों की बाढ़ आ गई। रविवार को 20 लोगों के लिए कोहरा काल बन गया। इनमें अवध क्षेत्र में 9, मुरादाबाद मंडल में 5,आजमगढ़ में दो, रोजा में दो, बुलंदशहर और बरेली में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई। 20 जनवरी के बाद कोहरा कम होने के आसार हैं।

मुरादाबाद, अलीगढ़, हिंडन, बरेली एयरफोर्स, गोरखपुर एयरफोर्स, बाराबंकी, कानपुर एयरफोर्स और आजमगढ़ में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। मेरठ और फुरसतगंज में 10 मीटर, जबकि बरेली, बलिया और बहराइच में 20 मीटर विजिबिलिटी रही। राजधानी लखनऊ, हरदोई, कानपुर सिटी, वाराणसी और अयोध्या में दृश्यता 50 मीटर रिकॉर्ड की गई। इस दौरान देवरिया, कुशीनगर और बस्ती में वाहनों के टकराने से 20 लोग घायल हो गए। दंपति समेत चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

कई जिलों में हुए हादसे बहराइच में तीन हादसों में तीन लोगों की जान चली गई। सबसे भीषण हादसा देहात कोतवाली के बहराइच बलरामपुर-हाईवे पर जीप ओवरटेक करते समय हुआ। यहां ट्रक से भिड़ंत में चालक सहित पांच लोग घायल हुए। सुलतानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के शारदा सहायक खंड 16 नहर की पटरी पर बाइक से बाजार जा रही छात्राओं को मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल दिया जिससे दो छात्राओं की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है।

अमेठी में बस व कार की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं फुरसतगंज थाना क्षेत्र के अकेलवा चौराहे पर निजी बस और पिकअप की टक्कर में पिकअप चालक की मौत हो गई। रायबरेली में कोहरे के चलते बछरावां में बुजुर्ग की जान चली गई गई। बाराबंकी में गोंडा-बहराइच मार्ग पर रोडवेज बस, कार और इनोवा की टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई।

आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चार वाहनों के टकराने से दो लोगों की मौत हो गई तथा सात लोग घायल हो गए। वहीं, रोजा में बेकाबू ट्रक ने बाइक-टेंपो को रौंद दिया, हादसे में साले-बहनोई की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हापुड़ में कोहरे के कारण सवारियों से भरी निजी बस खाई में पलट गई। हादसे में 26 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर में कोहरे में नाले में गिरने से स्कूटी सवार की जान चली गई।

मुरादाबाद मंडल में पांच की मौत मुरादाबाद मंडल में घने कोहरे के कारण हुए सड़क हादसों में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हुए हैं। सबसे भीषण हादसा रामपुर के शहजादनगर में हुआ, जहां गलत दिशा से आ रहे टेंपो ने एक ही बाइक पर सवार पिता-पुत्र और भतीजे को कुचल दिया। वहीं, नेशनल हाईवे पर गजरौला और मूंढापांडे के पास विजिबिलिटी शून्य होने के कारण कुल 17 वाहन आपस में टकरा गए। अमरोहा के सैदनगली क्षेत्र में बृजघाट से मौनी अमावस्या का स्नान कर लौट रहे संभल के रहटोल निवासी श्रद्धालुओं की कार को रोडवेज बस ने साइड मार दी, जिससे कार खंदक में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पिकअप पलटने से एक मजदूर की भी जान चली गई। बरेली में घना कोहरा होने के कारण नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह करीब 25 वाहन एकदूसरे से टकरा गए। हादसे में रोडवेज बस चालक की मौत हो गई और दो बच्चियों समेत 26 लोग घायल हुए।

सबसे सर्द रात वाले शहर हरदोई: 3.5 °डिग्री सेल्सियस

फुरसतगंज (रायबरेली): 3.7°डिग्री सेल्सियस

बाराबंकी, मेरठ और अयोध्या: 4.0°डिग्री सेल्सियस

बरेली: 4.5°°डिग्री सेल्सियस

सुलतानपुर: 4.6°°डिग्री सेल्सियस

लखनऊ : 6.4°°डिग्री सेल्सियस

इन शहरों में रात जैसा सर्द दिन मुरादाबाद: 17.5°डिग्री सेल्सियस

फतेहगढ़ और बुलंदशहर: 18.0°डिग्री सेल्सियस

फतेहपुर: 18.2°°डिग्री सेल्सियस

अलीगढ़: 18.6°डिग्री सेल्सियस