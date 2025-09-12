insurance fraud in the hospital with fake signature of the doctor one crore 25 lakh looted डॉक्टर के फर्जी दस्तखत से हॉस्पिटल में इंश्योरेंस जालसाजी, सवा करोड़ हड़पे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
insurance fraud in the hospital with fake signature of the doctor one crore 25 lakh looted

डॉक्टर के फर्जी दस्तखत से हॉस्पिटल में इंश्योरेंस जालसाजी, सवा करोड़ हड़पे

डिसेंट हॉस्पिटल पिछले साल एक मार्च 2024 से 1 मार्च 2025 तक डॉ. एके सिंह के नाम से मेडिकल रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड था। इसके बाद डॉ. एके सिंह ने डिसेंट अस्पताल से अपना रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और वह तारामंडल स्थित एक अस्पताल में शिफ्ट हो गए। इसके बाद सेअस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरFri, 12 Sep 2025 05:59 AM
डॉक्टर के फर्जी दस्तखत से हॉस्पिटल में इंश्योरेंस जालसाजी, सवा करोड़ हड़पे

गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के डिसेंट हॉस्पिटल में 1.20 करोड़ की इंश्योरेंस जालसाजी के मामले में डॉ. एके सिंह ने अस्पताल संचालकों पर फर्जी हस्ताक्षर करने का केस दर्ज कराया है। डॉक्टर का आरोप है कि संचालकों ने उनका फर्जी हस्ताक्षर कराकर इंश्योरेंस कम्पनी का पैसा हड़प लिया है। पुलिस ने अस्पताल संचालक रामगढ़ताल क्षेत्र के गेंहूआसागर निवासी शमशुल कुमार उर्फ सोनू खान व कोतवाली के मेवातीपुर निवासी प्रवीण त्रिपाठी उर्फ विकास मणि के खिलाफ केस दर्ज किया है।

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि डिसेंट हॉस्पिटल पिछले साल एक मार्च 2024 से 1 मार्च 2025 तक डॉ. एके सिंह के नाम से मेडिकल रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड था। एक मार्च के बाद डॉ. एके सिंह ने डिसेंट अस्पताल से अपना रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और वह तारामंडल स्थित एक अस्पताल में शिफ्ट हो गए। इसके बाद सेअस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

उधर, इंश्योरेंस फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि हॉस्पिटल संचालक, बीमा कंपनी के एजेंट ने एक सोची-समझी साजिश के तहत मरीजों का नाम फर्जी फाइलों में डाला, उनमें कई तो कभी भर्ती ही नहीं हुए थे। वहीं, कुछ मरीजों का इलाज सामान्य था, लेकिन कागजों पर बड़े ऑपरेशन और लंबी भर्ती की एंट्री कराई गई थी। इसी आधार पर बीमा कंपनियों से करोड़ों का क्लेम लिया गया।

डिसेंट अस्पताल से बीमा क्लेम पास करने के लिए जो फाइल भेजी गई थी उसमें करीब 30 फाइलों पर डॉ. एके सिंह का हस्ताक्षर था। पुलिस ने जब डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि न तो उन्होंने मरीजों का इलाज किया और न ही किसी क्लेम के फाइल पर हस्ताक्षर ही किया है।

डॉ. एके सिंह ने कहा कि इस ठगी से उनकी छवि धूमिल हुई है। बीमा कंपनियों और मरीजों के बीच उनकी साख को नुकसान हुआ है।

साइबर सेल जुटा रहा खातों का हिसाब

एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि बीमा क्लेम की रकम कंपनी द्वारा अस्पताल में खाते में ट्रांसफर की जाती है। ऐसे में अस्पताल के खाते में रुपये कहां से आए और कहां भेजे गए, इसका पता लगाने के लिए साइबर सेल को जांच में लगाया गया है। 15 बीमा कंपनियों को मेल भेजकर संदिग्ध क्लेमों की डिटेल और बीमा करने वाले एजेंटों की सूची मांगी गई है। Xजिससे कि जांच को आगे बढ़ाया जा सके।

