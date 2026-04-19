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यूपी में गर्मी बढ़ने पर स्कूलों का समय बदलने को लेकर सभी बीएसए को ये निर्देश जारी

Apr 19, 2026 11:36 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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पी में गर्मी बढ़ने पर स्कूलों का समय बदलने को लेकर सभी बीएसए को निर्देश जारी किया गया है। चिलचिलाती धूप और गर्मी के आधार पर जिलों में प्राथमिक स्कूलों के समय में बदलाव कर सकेंगे। शासन ने इसके लिए सभी बीएसए के नाम निर्देश जारी कर दिए हैं।

यूपी में गर्मी बढ़ने पर स्कूलों का समय बदलने को लेकर सभी बीएसए को ये निर्देश जारी

UP News: यूपी के जिलों में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बढ़ती चिलचिलाती धूप और गर्मी के आधार पर जिलों में प्राथमिक स्कूलों के समय में बदलाव कर सकेंगे। शासन ने इसके लिए सभी बीएसए के नाम निर्देश जारी कर दिए हैं। कई जिलों मसलन जालौन, हमीरपुर, औरैय्या, चन्दौली व जौनपुर आदि जिलों के बीएसए ने इसका अनुपालन करते हुए अपने जिले में स्कूलों के समय में परिवर्तन के आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग ने राहत आयुक्त एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशों के आधार पर प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों के लिए गर्मी से बचाव के एडवाइजरी जारी कर बच्चों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है।

अभी स्कूलों का समय सुबह 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक है

वर्तमान में स्कूलों का समय सुबह 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक है। ऐसे में छुट्टी के बाद भरी दोपहरियां स्कूलों से घर जाने में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही चिलचिलाती धूप एवं 40-42 डिग्री को पार करते तापमान की वजह से स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए अभाभावकों से लेकर शिक्षक संगठनों की ओर से स्कूलों के समय में बदलाव किए जाने की मांगे लगातार की जा रही थी। कुछ शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री व राज्यपाल तक को पत्र लिखकर स्कूलों के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग की थी। ऐसे में कुछ जिलों से इस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं जबकि कुछ जिलों के बीएसए ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करने का आश्वासन अभिभावकों व शिक्षक संगठनों को दिया है।

सुबह 7.30 बजे से 12.30 बजे तक चलेंगे स्कूल

चन्दौली, प्रतापगढ़, संतकबीर नगर एवं जौनपुर जिले में कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय स्कूलों का समय 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक कर दिया गया है। वहीं बुन्देलखण्ड के जालौन एवं हमीरपुर में वहां के बीएसए ने परिषदीय स्कूलों का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक का निर्धारित किया है जबकि औरैया जिले में स्कूलों का समय सुबह 7.00बजे से दोपहर के 12.00तक किया गया है।

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बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया एडवाइजरी

बढ़ती गर्मी के मद्देनजर राहत आयुक्त के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने भी बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर गर्मी के प्रकोप से बच्चों की सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने शनिवार को सभी बीएसए के नाम एडवाइजरी जारी कर बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लू के प्रकोप से बचाव एवं राहत के उपाय करने तथा इस संबंध में जारी कार्ययोजना का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें स्कूलों के समय में परिवर्तन करने के भी निर्देश हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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