फोटो खिंचाने-करीबी दिखाने की जगह..,यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत

संक्षेप: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि फोटो खिंचाने-करीबी दिखाने की जगह 2027 के चुनाव के लिए जुट जाएं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता वोट बढ़वाने और वीबी-जीरामजी के प्रचार-प्रसार में जुटें।

यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चेहरा चमकाने, फोटो खिंचाने व करीबी दिखाने से बचें। वे पार्टी के काम में जुटें। संगठन काम के आधार पर ही सबका आंकलन करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में सबका स्वागत है, मगर इनाम निष्ठापूर्वक पार्टी का काम करने वालों को ही मिलेगा। पंकज चौधरी ने ये बातें गुरुवार को पार्टी के राज्य मुख्यालय में सभी मोर्चा-प्रकोष्ठों और विभागों के अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक व सहसंयोजकों की बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता वोट बढ़वाने और वीबी-जीरामजी के प्रचार-प्रसार में जुटें।

प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पंकज चौधरी ने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी पर जोर देते हुए कहा कि हमें 2017 से भी बड़ी और ऐतिहासिक विजय के लक्ष्य के साथ अभी से जुट जाना है। संगठन ने जो भी दायित्व सौंपा है, उसे पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ निभाना प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता प्रतिदिन कम से कम पांच वोट बढ़वाने के लिए जुटें। कोई पात्र वोटर बनने से छूटने न पाए।

विपक्ष का झूठ करें बेनकाब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण, गांव, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था, सुशासन, बुनियादी ढांचे के विकास और गरीब कल्याण के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। मुद्दाविहीन विपक्ष झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार के सहारे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जागरूक और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता विपक्ष के हर झूठ को तथ्यों और सच्चाई के साथ बेनकाब करेगा।