मदरसों और मस्जिदों में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे, संसद में बोले रामायण के ‘राम’

संक्षेप:

सांसद और रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने संसद में कहा कि मदरसों और मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। सांसद अरुण गोविल ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मस्जिदों में यह व्यवस्था अभी लागू नहीं है, जबकि मस्जिदें भी सार्वजनिक स्थल हैं।

Dec 04, 2025 08:27 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सांसद और टीवी के सबसे लोकप्रिय सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोधक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं और किसी भी अनहोनी की स्थिति में जांच व रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह मदरसों और मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए।

सांसद अरुण गोविल ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मस्जिदों में यह व्यवस्था अभी लागू नहीं है, जबकि मस्जिदें भी सार्वजनिक स्थल हैं। प्रतिदिन वहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन करना उतना ही आवश्यक है, जितना अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किया जाता है। सांसद ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म के जन्मस्थान सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और कई अन्य मुस्लिम देशों में मस्जिदों व मदरसों सहित धार्मिक स्थलों में सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाया जाना पूरी तरह सामान्य स्थिति है। जब वहां सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक रूप से अपनाया गया है तो भारत में भी आधुनिक सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

सांसद अरुण गोविल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए देशव्यापी सुरक्षा नीति तैयार करें। उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थलों चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों, वहां सीसीटीवी कैमरा प्रणाली को अनिवार्य किया जाए।

