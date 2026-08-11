चुपके से बंद हुई मेधावियों की एक और स्कॉलरशिप, सालाना मिलते थे 80 हजार रुपये

बच्चों के करियर में मदद करने वाली एक और स्कॉलरशिप को चुपके से बंद कर दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर योजना के तहत इंटर विज्ञान वर्ग की परीक्षा में टॉप एक प्रतिशत अंक पाने वाले मेधावियों को सालाना 80 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी।

संजोग मिश्र, प्रयागराज बेसिक साइंस में करियर बनाने वाले मेधावियों को मिलने वाली केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप चुपके से बंद हो गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इंस्पायर योजना के तहत इंटर विज्ञान वर्ग की परीक्षा में टॉप एक प्रतिशत अंक पाने वाले मेधावियों को सालाना 80 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी। इसमें ऐसे छात्र-छात्राएं ही आवेदन कर सकते थे जो बेसिक एवं नेचुरल साइंस कोर्स (जैसे गणित, भौतिकी, रसायन, लाइफ साइंस, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान आदि) में ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेते थे।

मेधावियों को अधिकतम पांच साल के लिए हर साल 80 हजार रुपये का प्रावधान था। इस ड्रीम स्कॉलरशिप के लिए हर साल वेबसाइट www.online.inspire.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाते थे। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को यूपी बोर्ड की वेबसाइट से एडवाइजरी नोट डाउनलोड करके लगाना होता था। हालांकि पिछले साल से इसके लिए आवेदन नहीं लिए गए हैं। पिछले साल यूपी बोर्ड ने कट ऑफ भी जारी किया था, लेकिन आवेदन के लिए पोर्टल नहीं खुलने पर इस साल कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ। उन मेधावियों को धक्का लगा है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले साल टॉप एक प्रतिशत मेधावियों में शामिल यशी पटेल समेत अन्य अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके थे। हालांकि 2024 तक जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उन्हें अभी छात्रवृत्ति मिल रही है।

पहले बंद हुई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएससी) भी अक्टूबर 2022 से बंद है। अंतिम नियमित एनटीएसई परीक्षा 24 अक्तूबर 2021 को हुई थी। इसमें सफल छात्रों को कक्षा 11 व 12 में प्रति महीने 1250 रुपये, स्नातक व परास्नातक में दो हजार प्रति माह जबकि पीएचडी के लिए यूजीसी मानक के अनुसार स्कॉलरशिप मिलती थी।

न पात्रों को पता, न जिम्मेदारों को परवाह उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो फाइलों में ही दम तोड़े दे रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं और स्कॉलरशिप योजना का है। हर साल इस योजना के मद में टोकन मनी के रूप में दस हजार रुपये प्रदेश सरकार आवंटित करती है लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में पूरी की पूरी धनराशि सरेंडर हो जाती है।

अपर शिक्षा निदेशक कामता राम पाल ने पिछले दिनों सभी डीआईओएस को पत्र लिखा कि इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष दस हजार की धनराशि का प्रावधान होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट की व्यवस्था होने के बावजूद पात्र लाभार्थियों के आवेदन/मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं किया सका और धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व शासन को समर्पित करनी पड़ी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना में पुनः बजट का प्रावधान किया गया है।

अतः इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 का आवेदन/मांग-पत्र अपनी सुस्पष्ट आख्या सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग पत्र नहीं भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराएं। यदि योजना का लाभ लेने के लिए कोई पात्र नहीं है तो इसकी सूचना जिलों से शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी जा रही ताकि योजना को समाप्त किया जा सके। न ही निदेशालय के स्तर से छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता के मद में राशि बढ़वाने के ही कोई प्रयास हो रहे हैं ताकि इसके प्रति लाभार्थियों में रुचि बढ़े।