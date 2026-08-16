Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गानों पर झूमे पुलिसकर्मी; जलवा-जलवा सॉन्ग पर थिरके इंस्पेक्टर-दारोगा

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

स्वतंत्रता दिवस पर बागपत की डिबाई कोतवाली में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति के गीतों पर जमकर जश्न मनाया। थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक और पुलिसकर्मियों के झूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि, हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता।

स्वतंत्रता दिवस पर पर देशभर में जश्न-ए-आजादी की धूम रही। इसी दौरान बागपत में डिबाई कोतवाली में स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान पुलिसकर्मियों का देशभक्ति के गानों पर झूमते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। डिबाई कोतवाली परिसर में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद पुलिसकर्मियों ने स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनाई। इस दौरान देशभक्ति के गीतों की धुन पर थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक और पुलिसकर्मी उत्साह से झूमते नजर आए। वर्दी में अनुशासन के साथ पुलिसकर्मियों का यह जोशीला अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।

देशभक्ति गानों पर झूमे पुलिसकर्मी

वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी देशभक्ति के तरानों पर एक साथ कदम मिलाते और उत्साहपूर्वक जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों का यह अंदाज उनकी नियमित कर्तव्यनिष्ठ ड्यूटी से इतर एक खुशनुमा तस्वीर पेश कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद लोग पुलिसकर्मियों के इस उत्साह की सराहना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों का यह देशभक्ति से ओतप्रोत अंदाज लोगों में भी राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करता है।

ये भी पढ़ें:देशभक्ति के तरानों पर थिरकी खाकी, पुलिस कर्मियों का डांस वाला वीडियो वायरल
ये भी पढ़ें:2 धुरंधर IPS की सगाई, फिल्मी गानों पर जमकर थिरके केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा

बागपत में भी पुलिसवालों का डांस वीडियो वायरल

इससे पहले बागपत में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलामी देने के बाद पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति के तरानों पर कदम से कदम मिलाकर उत्साह का प्रदर्शन किया। देशभक्ति के गीतों पर पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें पुलिसकर्मियों का यह खुशनुमा और जोशीला अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो खेकड़ा थाने का है। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान झंडारोहण के बाद पुलिसकर्मियों ने देशभक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। जैसे ही देशभक्ति का गाना बजा तो थाना परिसर में मौजूद हर पुलिसकर्मी के पांव खुद ही थिरक उठे।

स्वतंत्रता दिवस पर दिखा पुलिसकर्मियों में उत्साह

देशभक्ति के गीतों पर डांस कर रहे पुलिसकर्मियों का उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। इनमें नरेंद्र और मनोज नाम के सिपाहियों का डांस लोगों का खासा ध्यान खींचा। दोनों सिपाही देशभक्ति के गीतों पर जोश और उत्साह के साथ थिरकते दिखाई दिए। स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने वर्दी में देशभक्ति का ऐसा रंग जमाया कि वहां मौजूद लोग भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सके

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।