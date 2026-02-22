सिपाही से मोह इंस्पेक्टर को पड़ गया भारी, हो गए सस्पेंड; की थी ये गलती

रईस खान ने डीसीपी सिटी से मिलकर आरोप लगाया कि उसे दरोगा दीपक सोनी और सिपाही सनी कुमार पकड़कर थाने लाए थे। 12 घंटे हवालात में रखा। छोड़ने के एवज में 25 हजार रुपये लिए गए। पीड़ित का दावा है कि उसके पास डिजिटल साक्ष्य भी मौजूद हैं। उस दौरान थाने का चार्ज इंस्पेक्टर क्राइम मुमताज के पास था।

यूपी के आगरा के शाहगंज थाना इंचार्ज को सिपाही से मोह महंगा पड़ गया। उन्होंने लाइन हाजिर किए गए सिपाही की जीडी में रवानगी दर्ज कर वीआईपी ड्यूटी लगा दी। आदेश को चुनौती दी। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा। पुलिस आयुक्त ने आदेश की अवहेलना मानते हुए इंस्पेक्टर बीरेशपाल गिरी को तत्काल निलंबित कर दिया। कार्रवाई से थाने में हडकंप मच गया ।

घटना सात फरवरी की है। सराय ख्वाजा निवासी रईस खान ने डीसीपी सिटी से मिलकर आरोप लगाया कि उसे दरोगा दीपक सोनी और सिपाही सनी कुमार पकड़कर थाने लाए थे। करीब 12 घंटे हवालात में रखा। छोड़ने के एवज में 25 हजार रुपये लिए गए। पीड़ित का दावा है कि उसके पास डिजिटल साक्ष्य भी मौजूद हैं। उस दौरान थाने का चार्ज इंस्पेक्टर क्राइम मुमताज के पास था। शिकायत के बाद अधिकारियों ने पहले सिपाही को लाइन हाजिर किया और जांच के आदेश दिए। लेकिन इंस्पेक्टर बीरेशपाल गिरी ने सिपाही से मोह दिखाया। जीडी में रवानगी दिखाकर उसकी वीआईपी ड्यूटी लगा दी। मामला उजागर होने पर विभाग की किरकिरी हुई । अब कार्रवाई सीधे इंस्पेक्टर पर की गई। पुलिस आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया।

मामले की जांच अभी अधूरी डीसीपी सिटी ने बताया कि वसूली मामले में आरोपों की जांच अभी चल रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि जब जांच चल रही है तो सिपाही को क्यों लाइन हाजिर कर दिया गया। जब सिपाही लाइन हाजिर हुआ तो दरोगा और थाने का प्रभार संभालने वाले क्राइम इंस्पेक्टर को क्यों बख्श दिया गया।