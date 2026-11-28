बस्ती में नवागत थाना प्रभारी को चार्ज संभालने के महज एक दिन बाद ही लाइन हाजिर कर दिया गया। आरोपी की कार में बैठकर थाने पहुंचने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की।

बस्ती, निज संवाददाता। यूपी के बस्ती में थाने की कमान संभालने से पहले ही कानून-व्यवस्था और पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे तो पुलिस कप्तान ने तत्काल कार्रवाई की। आरोपी की कार में सवार होकर थाने पहुंचने का वीडियो वायरल होने के बाद नवागत प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया। महज एक दिन के भीतर थानेदार की कुर्सी छिनने से पुलिस महकमे में भी हलचल है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के साथ तत्काल बदलाव का निर्णय लिया।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर नवागत थानेदार वाल्टरगंज सभापति सिंह एक कार में बैठे नजर आए। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि कार के मालिक के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज है और उसके मामले से जुड़ी एक शिकायत की जांच भी चल रही है। वीडियो को कोतवाली क्षेत्र के संत गाडगे तिराहे के पास का बताया जा रहा है। कार में आगे पुलिस टोपी रखे होने और ब्लैक फिल्म लगी होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

गुरुवार को ही जिले के 12 थानों में नए प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती की गई थी। इसी क्रम में सभापति सिंह को वाल्टरगंज की जिम्मेदारी मिली थी। आरोपों और वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एसपी ओमवीर सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया। एएसपी और सीओ स्तर से जांच शुरू कराई गई। जांच के बीच सभापति सिंह को लाइन हाजिर करने का निर्णय पुलिस की जवाबदेही और निष्पक्षता को लेकर सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है।

फेरबदल में वाल्टरगंज और मुंडेरवा की कमान बदली कार्रवाई के साथ थानों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है। मुंडेरवा के थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय को वाल्टरगंज थाने की कमान सौंपी गई है। निरीक्षक रामकृपाल शुक्ल को पुलिस लाइन से मुंडेरवा का एसएचओ बनाया गया है। निरीक्षक संतोष तिवारी को पुलिस लाइन से कलवारी थाने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि निरीक्षक सतीश सिंह को पुलिस लाइन से एसपी का पीआरओ नियुक्त किया गया है।