एक दिन में ही छिनी थानेदारी, आरोपी की कार में बैठने का वीडियो वायरल होने पर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर
बस्ती में नवागत थाना प्रभारी को चार्ज संभालने के महज एक दिन बाद ही लाइन हाजिर कर दिया गया। आरोपी की कार में बैठकर थाने पहुंचने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की।
बस्ती, निज संवाददाता। यूपी के बस्ती में थाने की कमान संभालने से पहले ही कानून-व्यवस्था और पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने लगे तो पुलिस कप्तान ने तत्काल कार्रवाई की। आरोपी की कार में सवार होकर थाने पहुंचने का वीडियो वायरल होने के बाद नवागत प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया। महज एक दिन के भीतर थानेदार की कुर्सी छिनने से पुलिस महकमे में भी हलचल है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के साथ तत्काल बदलाव का निर्णय लिया।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर नवागत थानेदार वाल्टरगंज सभापति सिंह एक कार में बैठे नजर आए। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि कार के मालिक के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज है और उसके मामले से जुड़ी एक शिकायत की जांच भी चल रही है। वीडियो को कोतवाली क्षेत्र के संत गाडगे तिराहे के पास का बताया जा रहा है। कार में आगे पुलिस टोपी रखे होने और ब्लैक फिल्म लगी होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
गुरुवार को ही जिले के 12 थानों में नए प्रभारी निरीक्षकों की तैनाती की गई थी। इसी क्रम में सभापति सिंह को वाल्टरगंज की जिम्मेदारी मिली थी। आरोपों और वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एसपी ओमवीर सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया। एएसपी और सीओ स्तर से जांच शुरू कराई गई। जांच के बीच सभापति सिंह को लाइन हाजिर करने का निर्णय पुलिस की जवाबदेही और निष्पक्षता को लेकर सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है।
फेरबदल में वाल्टरगंज और मुंडेरवा की कमान बदली
कार्रवाई के साथ थानों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है। मुंडेरवा के थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय को वाल्टरगंज थाने की कमान सौंपी गई है। निरीक्षक रामकृपाल शुक्ल को पुलिस लाइन से मुंडेरवा का एसएचओ बनाया गया है। निरीक्षक संतोष तिवारी को पुलिस लाइन से कलवारी थाने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि निरीक्षक सतीश सिंह को पुलिस लाइन से एसपी का पीआरओ नियुक्त किया गया है।
जौनपुर में 47 सिपाही लाइन हाजिर, एसपी ने कराई थी गोपनीय जांच
उधर, जौनपुर में रिश्वतखोरी और वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने जिले के विभिन्न थानों में तैनात 47 आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी की ओर से कराई गई गोपनीय जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। कई संदिग्ध अब भी जांच के दायरे में हैं। संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिश्वत लेने और वसूली से जुड़ी शिकायतें मिल रहीं थीं। जांच के बाद सिपाहियों को थानों से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। एसपी डा. यशवीर सिंह ने चेताया कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें