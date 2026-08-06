इंस्पेक्टर के वर्दी में मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूने पर बवाल; वीडियो हुआ वायरल, हिंदू संगठनों में आक्रोश

संभल में चेहल्लुम जुलूस के दौरान शहर कोतवाल सुधीर पंवार का एक मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूने का कथित वीडियो वायरल होने पर विवाद खड़ा हो गया। विहिप और बजरंग दल ने विरोध जताया। इससे पहले भी कार्यकर्ताओं से अभद्रता का आरोप लगा था। विवाद बढ़ने पर एसपी ने कोतवाल का तबादला कर दिया।

यूपी के संभल में चेहल्लुम जुलूस के दौरान शहर कोतवाल सुधीर पंवार का एक मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूने, हाथ मिलाने और उनके पास बैठने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। विश्व हिंदू परिषद (विहिप), बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर विरोध जताया और पक्षपात के आरोप लगाए। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

इंस्पेक्टर का मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूते वीडियो वायरल बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत मंगलवार को हुई, जब शहर के शंकर कॉलेज चौराहे पर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका था। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर कोतवाल सुधीर पंवार ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और संगठन के एक पदाधिकारी को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बैठा लिया।घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली परिसर में धरना दिया और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

संभल शहर कोतवाल का तबादला इसी बीच बुधवार को कोतवाल का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह एक मुस्लिम बुजुर्ग के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और इसे लेकर बहस तेज हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन ने तत्काल प्रशासनिक फेरबदल किया। संभल के पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाल सुधीर पंवार का तबादला असमोली थाने में कर दिया। उनकी जगह मोहित चौधरी को संभल का नया शहर कोतवाल नियुक्त किया गया है।