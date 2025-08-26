Inspector hit him with shoes 25 times, also abused him, Kanpur youth cried while telling Akhilesh about police brutality इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं, अखिलेश से पुलिस की बर्बरता को बयां करते हुए रो पड़ा युवक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsInspector hit him with shoes 25 times, also abused him, Kanpur youth cried while telling Akhilesh about police brutality

इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं, अखिलेश से पुलिस की बर्बरता को बयां करते हुए रो पड़ा युवक

यूपी के कानपुर के युवक सत्यम का वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है। अखिलेश से पुलिस की बर्बरता को बयां करते हुए युवक रो पड़ता है। युवक का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं। इस पर अखिलेश ने सरकार को घेरा है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 02:15 PM
share Share
Follow Us on
इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं, अखिलेश से पुलिस की बर्बरता को बयां करते हुए रो पड़ा युवक

यूपी के कानपुर के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शख्स सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपने साथ हुई पुलिसिया बर्बरता की कहानी को बयां करते-करते फूट-फूटकर रोते हुए दिख रहा है। युवक का नाम सत्यम बताया जा रहा है। सत्यम बर्बरता की कहानी बताते हुए वह कहता है कि पनकी थाना के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने उसको 25 बार जूते मारे। यही नहीं जाति सूचक गालियां भी दीं। वहीं इस पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने मामले को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता और सजातीय दबंगई का शिकार हो रहा है खास समाज। क्योंकि हाता नहीं भाता। अखिलेश ने यह बातें अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहीं है।

बताया जा रहा है कि सत्यम त्रिवेदी पनकी के रतनपुर के रहने वाले हैं। पड़ोसी से नाली को लेकर उनका विवाद हो गया था। विवाद को लेकर दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। पनकी रतनपुर में रहने वाले सत्यम त्रिवेदी ने पनकी थानेदार मानवेंद्र सिंह पर जूतों से मारने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने यह दर्द लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बयां किया।

ये भी पढ़ें:रोजगार महाकुंभ का योगी ने किया उद्घाटन, बोले-हर युवा को नौकरी की मिलेगी गारंटी

अखिलेश की प्रेस वार्ता में उसने दास्तां बयान की तो सपा अध्यक्ष ने कहा कि तुम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, पार्टी तुम्हारे साथ है। सत्यम ने आरोप लगाया कि एसएचओ ब्राह्मण विरोधी है। उन्होंने करीब 25 बार जूते मारे, जिसके निशान अब तक पड़े हैं। थानेदार ने आशीष से 17 मई को एक और मुकदमा दर्ज करवा दिया। थक-हारकर पूर्व सीएम को बताया है और न्याय के लिए लड़ूंगा।

Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |