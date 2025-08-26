इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं, अखिलेश से पुलिस की बर्बरता को बयां करते हुए रो पड़ा युवक

यूपी के कानपुर के युवक सत्यम का वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है। अखिलेश से पुलिस की बर्बरता को बयां करते हुए युवक रो पड़ता है। युवक का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने 25 बार जूते मारे, गालियां भी दीं। इस पर अखिलेश ने सरकार को घेरा है।

यूपी के कानपुर के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शख्स सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपने साथ हुई पुलिसिया बर्बरता की कहानी को बयां करते-करते फूट-फूटकर रोते हुए दिख रहा है। युवक का नाम सत्यम बताया जा रहा है। सत्यम बर्बरता की कहानी बताते हुए वह कहता है कि पनकी थाना के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने उसको 25 बार जूते मारे। यही नहीं जाति सूचक गालियां भी दीं। वहीं इस पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने मामले को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता और सजातीय दबंगई का शिकार हो रहा है खास समाज। क्योंकि हाता नहीं भाता। अखिलेश ने यह बातें अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहीं है।

बताया जा रहा है कि सत्यम त्रिवेदी पनकी के रतनपुर के रहने वाले हैं। पड़ोसी से नाली को लेकर उनका विवाद हो गया था। विवाद को लेकर दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। पनकी रतनपुर में रहने वाले सत्यम त्रिवेदी ने पनकी थानेदार मानवेंद्र सिंह पर जूतों से मारने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने यह दर्द लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बयां किया।