कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बाहर पार्किंग में लग्जरी कार में मिला इंस्पेक्टर का शव, शरीर पर चोट के निशान

यूपी में कानपुर सेंट्रल स्टेशन के कैंट साइड पार्किंग में शुक्रवार को हड़कंप मच गया जब लग्जरी कार में उत्तराखंड निवासी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का शव पड़ा मिला। पास में मिले कागजात से शिनाख्त कर रिश्तेदारों को सूचना दी गई। देर शाम इंस्पेक्टर की पत्नी भी पहुंच गई। गले में खरोंच व अन्य जगह चोटों के निशान मिले हैं। जीआरपी ने पंचनामा भरने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर फोरेंसिक यूनिट ने सबूत एकत्र किए।

पिथौरागढ़ के बेहटा निवासी निर्मल उपाध्याय पहलगाम में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। तीन दिन पहले साकेतनगर स्थित ससुराल आए थे। बुधवार सुबह सवा पांच बजे कानपुर शताब्दी से दिल्ली जाना था। वह कार चला नहीं पाते थे इसलिए ससुराल वाले घर में रहने वाले किराएदार संजय चौहान उन्हें छोड़ने सेंट्रल आए थे। सुबह सात बजे कैंट साइड पार्किंग में कार खड़ी की गई। निर्मल ने चाबी लेकर संजय को घर भेज दिया। इसके बाद वह कार में ही बैठे रहे। सुबह आठ बजे कार 23बीएच-3881एल में चालक के बगल वाली सीट पर 38 वर्षीय निर्मल को स्टैंड संचालकों ने अचेतावस्था में देखा तो कंट्रोल रूम पर सूचना दी। इस पर डॉक्टर रीतेश द्विवेदी पहुंचे और जांच के बाद निर्मल को मृत घोषित कर दिया। गाड़ी में मिले कागजात के आधार पर निर्मल की बुआ के बेटे प्रवीण को सूचना दी गई।

प्रवीण ने जीआरपी थाने जाकर गुमशुदगी की शिकायत की। बाद में शव मिलने पर जीआरपी के कार्यवाहक इंस्पेक्टर अर्पित तिवारी ने परिजनों तक सूचना पहुंचवाई। ससुरालीजनों के मुताबिक विभागीय कार्य की वजह से निर्मल दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे, उन्हें रात में वापस भी आ जाना था। पार्किंग में एक दिन के लिए कार खड़ी करने की बात कह कर पर्ची ली थी।

जीआरपी के मुताबिक निर्मल की पत्नी का कहना है कि पति शराब के लती थी तभी उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था। इस बात को लेकर परिवार में विवाद भी होता रहता था। बीती रात भी शराब पीने की वजह से दंपति में विवाद हुआ था। जीआरपी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चलेगी। निर्मल की शादी 27 नवंबर 2023 को हुई थी।

ये अनसुलझे सवाल -कानपुर शताब्दी सुबह छह बजे रवाना होती तो सेंट्रल की पार्किंग में सुबह सात बजे कार क्यों खड़ी।

-ससुराल से कुछ घंटे पहले निकले तो रास्ते में क्या बात हुई। इसके बाद उनका शव मिला।

- कार में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की सीट के पास शराब का क्वार्टर, नमकीन और गिलास पड़ा मिला।

- शाम पांच बजे ससुराल को सूचना दी गई पर पत्नी डेढ़ घंटे बाद जीआरपी थाने पहुंची।

- पत्नी ने बताया कि पति कार नहीं चला पाते थे, इससे चालक के साथ भेजा पर जब चालक छोड़ने आया था तो कार पार्किंग में क्यों खड़ी की गई और चालक चला भी गया।