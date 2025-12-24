4 लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथ इंस्पेक्टर गिरफ्तार, मुकदमे के बाद सस्पेंड; विभागीय जांच भी शुरू

संक्षेप: यूपी के हापुड़ डीसीआरबी प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को मेरठ में रोहटा रोड पर गिरफ्तार कर लिया। थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है।

यूपी में एंटी करप्शन टीम ने चार लाख रुपये रिश्वत लेते हापुड़ डीसीआरबी प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को बुधवार दोपहर मेरठ में रोहटा रोड पर गिरफ्तार कर लिया। बागपत के खेकड़ा थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे में दो आरोपियों के नाम निकालने और हत्या की जगह आत्महत्या की धारा में मुकदमा तरमीम करने की एवज में आरोपी पक्ष से चार लाख रुपये की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने घेराबंदी कर आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। रिश्वत में ली गई रकम भी बरामद कर ली गई, साथ ही आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुजफ्फरनगर के रामराज निवासी महेंद्र सिंह यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर है और वर्तमान में हापुड़ जिले में डीसीआरबी प्रभारी था। महेंद्र सिंह को बागपत के खेकड़ा थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 288/2021 की जांच मिली थी। बागपत निवासी रिचपाल ने अपनी कुछ जमीन धारा सिंह और उसके भाइयों को बेची थी। जमीन बेचने के कुछ समय बाद रिचपाल ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में उसके परिजनों ने धारासिंह और और उसके परिवार के अजयपाल, मनोज, हरिश, दीपक, मनोज पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पूर्व में चार विवेचक बदल चुके थे और वर्तमान में विवेचना हापुड़ पुलिस को ट्रांसफर की गई थी।

आरोप है कि मुकदमे में विवेचना कर रहे महेंद्र सिंह ने आरोपी पक्ष के लोकेश बैंसला निवासी गांव गोठरा खेकड़ा बागपत से दो आरोपियों अजयपाल और मनोज के नाम निकालने और हत्या की जगह आत्महत्या की धारा में मुकदमा तरमीम करने के लिए रिश्वत मांगी थी। पूर्व में ढाई लाख रुपये की रकम दी जा चुकी थी। महेंद्र सिंह ने चार लाख रुपये की डिमांड की थी और लगातार परेशान कर रहा था। लोकेश बैंसला ने दो दिन पहले एंटी करप्शन टीम मेरठ से शिकायत कर दी। इसके बाद इंस्पेक्टर की घेराबंदी शुरू की गई।